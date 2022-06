Waar is de posttrein toch gebleven? Tentoonstelling ‘Expeditie Posttrein’ in het Spoorwegmuseum

Jarenlang speelde de trein een belangrijke rol in het postvervoer. Speciale posttreinen zorgden, vaak ’s nachts, voor het vervoer van de post. Ze zagen eruit als rijdende postkantoren, de post werd namelijk onderweg gesorteerd. Bekijk in de tentoonstelling ‘Expeditie Posttrein’ de prachtige posttreinen van het Spoorwegmuseum.

Vijfentwintig jaar geleden kwam een eind aan een tijdperk: de post werd voortaan vervoerd met vrachtwagens. Dat was goedkoper en efficiënter. Sindsdien rijden er geen posttreinen meer door het land, ‘Expeditie Posttrein’ blikt terug op anderhalve eeuw postvervoer per trein.

Leuk voor de kids

Er is niet alleen veel te zien, maar ook van alles te doen. Maak kennis met Expeditiechef Willem die zit te springen om hulp. Daarvoor zijn wel speciale skills nodig! Kun je werken onder tijdsdruk en heb je geen last van bibberbenen? Help Willem dan mee met de zoektocht naar het verdwenen postpakket en probeer binnen de tijd de post te sorteren. Ga de uitdaging aan om een postzak van de haak te halen, precies zoals ze vroeger deden vanuit een rijdende trein. Verzamel alle stempels en maak kans op een mooie prijs.

Beleef het hele museum

Klaar met de post? Ga dan op ontdekking in het museum. Er is van alles te beleven! Wat dacht je van een spannende rit door het donker in Stalen Monsters? Maak in het theater kennis met de mensen van de beroemdste trein ter wereld, de Oriënt Express. Of doe de Vuurproef, een spectaculaire simulator waar je zelf een trein moet besturen. Durf jij het aan?

Kijk voor meer informatie op de website van het Spoorwegmuseum.