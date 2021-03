Waarom Queeny Rajkowski (VVD, nr.13)?

Hoi, ik ben Queeny Rajkowski en ik wil aan de slag voor Nederland zodat jij meer kan wonen, werken en liefhebben zoals jij dat wil. Meer weten? Lees verder!

Een menselijk gezicht

In Nederland kun je altijd wat van je leven maken, ook als je (onverwachts) in een lastige positie terecht komt, zoals sommigen nu meemaken in de huidige crisis met hun gezondheid of hun financiën. Ik heb geleerd dat mensen sterk zijn. En als ze problemen hebben, is het belangrijk om goed te luisteren naar wat ze aangeven nodig te hebben en waar ze eventueel tegenaan lopen. Een sterke overheid met een menselijk gezicht, daarvoor wil ik aan de slag.

Ik groeide op in het prachtige Arnhem, ging in 2007 studeren in Utrecht en vond daar de liefde. Ik werk bij een technologiebedrijf en ik heb me de afgelopen 7 jaar vanuit de Utrechtse gemeenteraad mogen inzetten voor onze gemeente en regio.

Leven, werken en liefhebben zoals jij dat wil.

Het is tijd voor een betaalbare kinderopvang, een eigen invulling bij ouderschapsverlof en minder belasting voor kleine spaarders.

Een stabiele samenleving kan niet zonder een sterke middengroep. En een overheid kan zich niet permitteren de brede middengroep te negeren, zeker niet wanneer deze het grootste slachtoffer van de veranderende samenleving dreigt te worden. Het kapitalisme heeft soms bijsturing nodig om te zorgen dat liberalisme werkt voor de mensen.

VVD nr. 13

Zodra het weer beter gaat met ons land, wil ik ervoor zorgen dat het niet alleen uit rapporten en ranglijstjes blijkt dat het goed gaat, maar dat mensen thuis het ook voelen. Daarvoor moeten we ondernemers, middeninkomens en de publieke sector herwaarderen. Dat uitgangspunt wil ik meenemen naar Den Haag zodat we samen sterker verder kunnen.

Samen sterker verder en hoopvol de toekomst tegemoet. Die toekomst bepaal jij op 17 maart.

Wil je mij iets meegeven? Ik drink graag een digitaal bakje koffie met je. Die kan je inplannen op: koffiemetqueeny.nl.