(Waarom) Zij kiezen voor De Nieuwe Defensie

De Nieuwe Defensie; (mooie mix van woningen én mensen)

Een mooie mix van moderne appartementen, (gezins)woningen én van… mensen. Dat is De Nieuwe Defensie. Of je nu een appartement zoekt voor jezelf als single, een grote gezinswoning, of een tuinwoning voor jullie toekomst als ‘empty nesters’. Dit unieke stukje Utrecht biedt woningen voor verschillende woonwensen, huishoudens en levensfasen. Maak kennis met toekomstige bewoners en lees waarom én hoe gaan zij gaan wonen. De Nieuwe Defensie!

Bruisend centrum

Ingeborg (59) en Jeroen (60) uit Oegstgeest hebben een ‘leeg nest’ sinds hun jongste dochter (18) in Utrecht ging studeren. Filosoferend over de toekomst besloten zij te verhuizen naar Utrecht. Ook zoonlief (28) studeerde én woont in de stad en hun oudste dochter (25) woont in Zeist. “Hoe leuk is het om dichter bij de kinderen – en wellicht ooit kleinkinderen – te wonen. En bovendien weer op loop- en fietsafstand van een bruisend stadscentrum. We hebben namelijk mooie herinnering aan de tijd dat we met onze jongste in het hartje van Gent woonden.” In 2023 betrekken zij hun ruime tuinwoning in De Nieuwe Defensie, op brugloopafstand van het centrum. “We kijken er naar uit om de tien culinaire hotspots van Irene uit het DND-Magazine te ontdekken!”

Levendig wijkje

Alex en Marieke (eind 40’ers) wonen in een dorp tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei, maar willen graag terug naar Utrecht als hun dochters klaar zijn met de middelbare school. Dat is ongeveer op het moment dat hun eengezinswoning XL in De Nieuwe Defensie wordt opgeleverd. Ze kozen voor deze stadswoning om de indeling en de onderhoudsarme buitenruimtes. “Ook is de ligging voor ons ideaal; goed bereikbaar vanaf de snelweg, vlak bij het station, centrum en het kantoor van Alex.” Het stel viel bovendien voor het ontwerp van het unieke project als geheel. “We verwachten te gaan wonen in een leuk en levendig wijkje.”

Wonen op een brugloopafstand van de binnenstad van Utrecht

De perfecte balans tussen rust en reuring

Heerlijk comfortabel met de mogelijkheid tot koeling (v.a. blok 3)

Geniet en ontmoet je buren in de gemeenschappelijke binnentuin

Verbouw jouw eigen groente in de moestuin op de skywalk met panoramisch uitzicht

Gasloos en optimaal geïsoleerd, bespaar zo eenvoudig op je netto energielasten.

Ontvang forse duurzaamheidskorting op je hypotheekrente

Krijg extra leencapaciteit om jouw droomwoning te financieren

Kijk voor meer informatie op denieuwedefensie.nl