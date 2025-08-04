Waarom zou ik handelen in CFD’s?

Na verloop van tijd lijken steeds meer moderne handelaren over te stappen van traditionele handel naar CFD’s, of beide handelsmethoden tegelijkertijd te gebruiken. De reden hiervoor ligt in de verschillende aard van de twee. Hoewel beide in wezen handelsinstrumenten zijn, verschillen ze behoorlijk zodra we de nuances ervan gaan begrijpen. Als je je hebt afgevraagd: “Waarom zou ik in CFD’s handelen?”, dan weet je precies waarom in deze blogpost. Laten we alles ontdekken wat je moet weten over deze vorm van trading in Nederland met Plus500!
Wat is CFD-handel?
CFD (Contract for Difference) is een handelsinstrument waarbij je speculeert op de prijs van activa zoals aandelen, cryptovaluta en grondstoffen, in plaats van ze daadwerkelijk te bezitten. In wezen koop je geen van deze financiële activa, maar sluit je slechts een contract af met een broker om te handelen op het verschil tussen de openings- en slotkoers van de financiële activa. Stel dat je denkt dat de aandelenkoers van Tesla zal stijgen van € 200 naar € 220. Je koopt een CFD voor € 200 en de prijs stijgt inderdaad. Nu je voorspelling klopte, maak je winst op het verschil van € 20. Aan de andere kant, als je denkt dat de prijs van bijvoorbeeld goud zal dalen, kun je een CFD verkopen voor € 2.000 per ounce. Als de prijs daalt tot € 1.950, realiseer je winst op basis van de prijsdaling van € 50
Een van de grootste onderscheidende factoren en redenen waarom handelaren CFD’s verkiezen boven traditioneel handelen, is het concept van hefboomwerking. In plaats van de volledige prijs van een actief te moeten betalen (en het te bezitten, zoals bij traditioneel handelen), heb je slechts een fractie van de totale waarde nodig om een transactie te openen. Dit betekent dat je een grotere positie kunt beheren met minder kapitaal, waardoor dit hele gebeuren een risicovolle, maar ook winstgevende situatie wordt.
5 redenen om te handelen in CFD’s
- Handel met hefboomwerking: Het grootste probleem met traditionele handel is dat je, om ook buiten die loterijachtige, puur geluksscenario’s een substantiële winst te behalen, een aanzienlijk bedrag moet investeren. Deze toetredingsdrempel ontmoedigt vaak mensen die geïnteresseerd zijn in financiële handel.
- Winst maken in stijgende of dalende markten: Een nadeel van traditioneel beleggen is de lange wachttijd die soms nodig is om winst te behalen. Het is mogelijk om winst te maken in dalende markten, maar het vereist vaak een hoge mate van vaardigheid en is niet voor iedere handelaar haalbaar. Met CFD’s wordt short-selling eenvoudig, waardoor je kunt profiteren van dalende markten en actief kunt blijven, ongeacht de richting die de markt opgaat.
- Ga wereldwijd: CFD-handel biedt je exposure aan grote markten, zoals aandelen, forex en crypto. Je kunt hier wereldwijd in traden.
- Dek je bestaande portefeuille af: Als je al aandelen of andere beleggingen bezit, kunnen CFD’s dienen als een hedge tegen verliezen. Als je bijvoorbeeld Tesla-aandelen bezit, maar een kortetermijndaling verwacht, kun je Tesla CFD’s shorten om potentiële verliezen te compenseren.
- Geen eigendom, geen gedoe: Niemand houdt van papierwerk of eigendomsbelastingen zoals zegelrechten. Met CFD’s bezit je de activa niet direct, waardoor je geen zorgen hebt over administratief gedoe, dividendkwesties of opslagkosten .Speculeer simpelweg op prijsbewegingen en maak mogelijk winst.