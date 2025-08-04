Waarom zou ik handelen in CFD’s?

Na verloop van tijd lijken steeds meer moderne handelaren over te stappen van traditionele handel naar CFD’s, of beide handelsmethoden tegelijkertijd te gebruiken. De reden hiervoor ligt in de verschillende aard van de twee. Hoewel beide in wezen handelsinstrumenten zijn, verschillen ze behoorlijk zodra we de nuances ervan gaan begrijpen. Als je je hebt afgevraagd: “Waarom zou ik in CFD’s handelen?”, dan weet je precies waarom in deze blogpost. Laten we alles ontdekken wat je moet weten over deze vorm van trading in Nederland met Plus500!

Wat is CFD-handel?

CFD (Contract for Difference) is een handelsinstrument waarbij je speculeert op de prijs van activa zoals aandelen, cryptovaluta en grondstoffen, in plaats van ze daadwerkelijk te bezitten. In wezen koop je geen van deze financiële activa, maar sluit je slechts een contract af met een broker om te handelen op het verschil tussen de openings- en slotkoers van de financiële activa. Stel dat je denkt dat de aandelenkoers van Tesla zal stijgen van € 200 naar € 220. Je koopt een CFD voor € 200 en de prijs stijgt inderdaad. Nu je voorspelling klopte, maak je winst op het verschil van € 20. Aan de andere kant, als je denkt dat de prijs van bijvoorbeeld goud zal dalen, kun je een CFD verkopen voor € 2.000 per ounce. Als de prijs daalt tot € 1.950, realiseer je winst op basis van de prijsdaling van € 50

Een van de grootste onderscheidende factoren en redenen waarom handelaren CFD’s verkiezen boven traditioneel handelen, is het concept van hefboomwerking. In plaats van de volledige prijs van een actief te moeten betalen (en het te bezitten, zoals bij traditioneel handelen), heb je slechts een fractie van de totale waarde nodig om een transactie te openen. Dit betekent dat je een grotere positie kunt beheren met minder kapitaal, waardoor dit hele gebeuren een risicovolle, maar ook winstgevende situatie wordt.

5 redenen om te handelen in CFD’s