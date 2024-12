Wandel mee met de Utrecht Night Walk

Voor iedereen die op zoek is naar een leuke activiteit op derde kerstdag heeft organisator Golazo een nieuw evenement: de Utrecht Night Walk. Deze sfeervolle avondwandeling op vrijdagavond 27 december 2024 zorgt voor een magische beleving door de binnenstad van Utrecht.

De Utrecht Night Walk is écht voor iedereen! Deelnemers kunnen kiezen voor de laagdrempelige Family Walk van 3,5 km of de routes van 7 of 12 km. De Family Walk (3,5 KM) is perfect voor gezinnen en families die met kinderen willen deelnemen aan het evenement. De vroege starttijd vanaf 17.00 uur en de korte route door het centrum is hiervoor perfect. Én bij twee volwassenen lopen kinderen tot 12 jaar (max. 3) bij deze afstand gratis mee!

Tekst loopt door onder de foto



De routes van 7 of 12 km zijn geschikt voor beginnende én ervaren wandelaars die Utrecht op een andere manier willen ontdekken. Alle routes brengen je langs en door de sfeervolle binnenstad van Utrecht. Het zijn fantastische routes met muziek, versierde straten en verschillende lichtelementen, zoals de lichtshow op de Domtoren. Geniet onderweg van superleuke animaties, lekkernijen en bijzondere locaties.

Wandelend door de prachtige en oude straten van Utrecht word je verrast door een kijkje bij bijzondere locaties. Museum Speelklok, wat dit jaar haar 40e jaar in de Buurkerk viert, staat bekend om de mooiste mechanische muziekmachines en is te bewonderen op vrijdagavond 27 december. Verder bezoeken deelnemers onder andere de Winkel van Sinkel en de Pandhof van de Dom. Deze locaties zijn in het donker én in kerstsferen te bewonderen.

Tekst loopt door onder de foto

Nadat je als deelnemer aan de Utrecht Night Walk de route van 3,5, 7 of 12 km hebt afgelegd, kom je aan bij de finish locatie op de Mariaplaats. Hier ontvang je een schitterend aandenken aan deze unieke ervaring in de vorm van een speciale wandelpin.

Mis deze betoverende avondwandeling op vrijdagavond 27 december niet en schrijf je vandaag nog in via de website www.utrechtnightwalk.nl!