Warm welkom bij AVROTROS Vrijdagconcert

Er gaat niets boven levende muziek! Velen kijken dan ook reikhalzend uit naar het nieuwe seizoen van AVROTROS Vrijdagconcert: dé klassieke start van je weekend.

Elke vrijdagavond om 20.15 uur gebeurt het: dan komt de mooiste klassieke muziek tot leven in de prachtige Grote Zaal van TivoliVredenburg.

Na afloop is het publiek welkom bij de gezellige nazit (inclusief bitterballen) met dirigenten, solisten en musici.

Groots en symfonisch

Het AVROTROS Vrijdagconcert is de concertserie met het grote repertoire en aandacht voor bijzondere, vaak onbekende muziek uit Nederland en daarbuiten.

Afgewisseld met theatrale producties, zoals afgelopen seizoen A Day in the City en de nieuwe formule Living Room waar je je in de woonkamer van het Groot Omroepkoor waant.

De vier elementen

‘De vier elementen’ loopt als rode draad door seizoen 2021-2022. Aarde, water, vuur en lucht hebben al eeuwenlang componisten geïnspireerd.

Meteen bij het Openingsconcert op 17 september komt het thema aan bod in Event-Horizon van de jonge componist Jan Peter de Graaff.

Dit werk stond eigenlijk gepland voor het jubileumconcert van het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor in september 2020. Het beleeft nu zijn (door corona) uitgestelde wereldpremière.

Maria Milstein

De Russisch-Nederlandse violiste Maria Milstein is de nieuwe artist in residence. Zij won in 2018 de Nederlandse Muziekprijs. In ons land de hoogste onderscheiding voor een jonge musicus. Maria komt onder meer kamermuziek spelen met haar zus Nathalia Milstein en met het Van Baerle Trio. Met het Radio Filharmonisch Orkest vertolkt Maria het geliefde Eerste vioolconcert van Max Bruch, gedirigeerd door Edo de Waart.

Befaamd en fonkelnieuw

Speciale aandacht is er komend seizoen voor de componisten Franck (1822-1890), Skrjabin (1872-1915) en Sibelius (1865-1957). Het Residentie Orkest herdenkt het honderdste geboortejaar van de geliefde tangomeester Astor Piazolla.

Maar AVROTROS geeft ook compositieopdrachten waardoor ook dit jaar veel fonkelnieuw werk het licht ziet. De Nederlandse componist Max Knigge schreef bijvoorbeeld een vioolconcert voor Maria Milstein. En de Oekraïens-Nederlandse componist Maxim Shalygin trakteert het Groot Omroepkoor op nieuw werk.

Kaartverkoop gestart

Kaarten reserveer je online of via de kassa van TivoliVredenburg: (030) 231 45 44.

De inleiding, het programmaboekje, een pauzedrankje en de garderobe zijn inbegrepen.

Bestel je kaarten voor vier of meer concerten? Dan krijg je 15% korting.

Wil je nog wat meer lezen over de serie en de programma’s? De seizoensbrochure AVROTROS Vrijdagconcert 21-22 vind je op avrotrosvrijdagconcert.nl.