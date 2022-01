Wat betekenen de nieuwe kansspelregels voor spelers? 

Wat betekenen de nieuwe kansspelregels voor jou als speler?

Meer mensen dan ooit genieten af en toe van een kansspel in het casino. Ofwel gaan ze zelf naar een “fysiek” casino zoals bijvoorbeeld Holland Casino, dat luxueus uitziende moderne gebouw aan de Winthontlaan in Utrecht. Maar nog vaker spelen ze via een online platform. Er is veel publiciteit geweest over de nieuwe regelgeving die in oktober 2021 van kracht is geworden. Het is duidelijk wat de gevolgen zijn voor casino-exploitanten: ze moeten met een vergunning kunnen aantonen dat ze hun spelletjes legitiem aanbieden. Kunnen ze dat niet, dan moeten ze hun activiteiten staken. Maar wat zijn de gevolgen voor jou als (eventuele) speler?

Meer keuze

Vóór de nieuwe wetgeving was Holland Casino de enige keuze. Zeker, er waren genoeg online casino’s, maar die waren allemaal offshore gevestigd. Nu zijn de eerste nieuwe licenties uitgereikt, en je hoeft er niet aan te twijfelen dat er nog meer zullen volgen. Je kunt dat trouwens op de voet volgen en reviews bekijken op Casinoraadgever.com.

Meer casino’s om uit te kiezen, betekent ook meer spelletjes. De typische games zoals Poker, Roulette en Slots blijven, maar binnen die categorieën breidt het aanbod meer uit. Het spreekt vanzelf dat niet elk online casino met dezelfde software ontwikkelaars in zee gaat en zo wordt de keuze van bijvoorbeeld een gokmachine puur een kwestie van smaak.

Veilig spelen

Vroeger was er dus geen mogelijkheid om legaal te gokken. Als de exploitant van een online casino probeerde om Nederlandse spelers te werven, en daarop betrapt werd, kon deze rekenen op een fikse boete. Maar dat betekent niet dat Nederlanders niet uit eigen beweging konden op zoek gaan naar een online casino. Wij zijn namelijk een eigenwijs volkje; als we iets niet mogen doen, proberen we wegen te vinden om het lekker toch te doen. Gokken vormt op die regel geen uitzondering.

Online casino’s die in het buitenland wél een vergunning hadden en/of die voldeden aan de Europese regelgeving kregen wel degelijk Nederlandse gasten in hun virtuele huis. En de risico’s die daaraan verbonden waren, lagen hoofdzakelijk bij de speler. De overheid leek het clandestine spel oogluikend toe te staan, maar als de speler pech had en op een onbetrouwbare site stootte, kon hem dat letterlijk duur komen te staan. Dat soort casino’s geeft heel wat opties om geld te storten, maar hun mogelijkheden om uit te betalen zijn veel beperkter.

Daarom is het goed dat er een vergunning is die aantoont dat een casino transparante informatie heeft bezorgd aan de Kansspelautoriteit en zal voldoen aan de strenge vereisten. Je moet nog altijd de spelregels lezen van elk spel dat je wilt spelen, maar laten we zeggen dat de Nederlandse overheid voor jou alvast de “kleine lettertjes” gelezen heeft.