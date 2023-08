Wat kunnen we van de iPhone 15 verwachten?

Inmiddels zijn er heel wat iPhones uitgebracht en staat de lancering van het nieuwste model in september 2023 op de planning: de iPhone 15. Dit toestel is verkrijgbaar in het hele land, dus ook in een winkel bij jou in de buurt in Utrecht. Uiteraard zijn er, zoals altijd, nu al geruchten over de iPhone 15. Wat die geruchten precies zijn, lees je in dit artikel.

Vier nieuwe iPhone modellen in september 2023

Wat voor nu in ieder geval de verwachting is, is dat er vier nieuwe iPhone modellen uit zullen komen in de reeks van de iPhone 15 met een gloednieuw design en een nieuwe snelle chip. Deze toestellen hebben naar alle waarschijnlijkheid hetzelfde formaat als de serie iPhone 14 die momenteel in de verkoop is. Dat betekent dat er twee modellen van 6,1 inch en twee modellen van 6,7 inch gaan komen: de standaard iPhone 15 (6,1 inch), de iPhone 15 Plus (6,7 inch), de iPhone 15 Pro (6,1 inch) en de iPhone 15 Pro Max (6,7 inch). Vier verschillende uitvoeringen met ieder eigen voordelen.

Hoewel de meest luxe en grootste uitvoering al jarenlang de naam Pro Max achter de naam krijgt, was het voor de iPhone 15 nog even onduidelijk of dat niet een andere naam zou worden. Wekenlang gingen er geruchten dat dit exemplaar iPhone 15 Ultra zou gaan heten. Nu blijkt toch dat dat waarschijnlijk niet gaat gebeuren. Mocht er een iPhone Ultra komen dan is dat als het goed is pas vanaf de iPhone 16 reeks. Extra leuk weetje: iedere nieuwe iPhone komt in allerlei kekke kleuren, zo ook de iPhone 15. De inmiddels gelekte kleuren zijn rood, wit, zwart, hardroze en lichtblauw met een cyaantint.

Flinke boost te zien in batterij van iPhone 15

Wanneer je interesse hebt in het kopen van de nieuwe iPhone 15 wil je natuurlijk vooral weten wat er zoveel beter is aan deze smartphone in vergelijking met de oudere iPhones. Kijken we naar de eerdere uitgave van de iPhone 14 dan zijn er zeker wat opvallende verbeteringen te zien. Neem bijvoorbeeld de iPhone 15 batterij die naar verwachting een stuk beter gaat worden. Alle modellen krijgen een verbetering in capaciteit van minstens 10%. Wat dit precies gaat doen, is nog even afwachten maar voor de Pro-modellen zal dit zonder twijfel echt veel beter zijn.

De geruchten gaan dat de accu van de iPhone 15 met een batterij van 3877 mAh 18% beter zal zijn dan de batterij van de iPhone 14 die over een accu van 3279 mAh beschikt. Kijken we naar de iPhone 15 Plus dan zien we een verbetering van 13,6%. De iPhone 14 Plus beschikt namelijk over een 4325 mAh accu en de verwachting voor de iPhone 15 Plus zijn dat dit toestel een accu van 4919 mAh zal krijgen. De iPhone 15 Pro beschikt waarschijnlijk over een batterij van 3650 mAh, dat 14,1% beter is dan de 3200 mAh accu van de iPhone 14 Pro. Kies je voor de iPhone 15 Pro Max dan geniet je van een 4852 mAh accu die 10,9% beter is dan de 4323 mAh accu van de iPhone 14 Pro Max.

Voor het eerst een iPhone met persicooplens

Een van de redenen waarom veel mensen direct voor een nieuw toestel van Apple willen gaan, is omdat de camera zoveel beter is dan de vorige editie. Dat is waarschijnlijk ook bij de iPhone 15 het geval. Althans: in ieder geval bij de camera van de iPhone 15 Pro Max en wellicht ook de iPhone 15 Pro. Deze camera’s krijgen namelijk voor het eerst een zogeheten periscooplens. Een dergelijke lens ligt als het ware horizontaal in het toestel waardoor er meer ruimte is voor verschillende lenselementen. Daarmee krijg je een veel betere zoom; dichterbij én van hogere kwaliteit. Daar kun je heel wat vette foto’s van Utrecht mee maken!

Dat is niet het enige waarover geruchten gaan. Er wordt zelfs gezegd dat de nieuwste iPhones een 8K-filmfunctie zullen krijgen. Hoewel dit nog écht keiharde geruchten zijn, kan de camera en het toestel het wel aan. Dat is al het geval sinds de iPhone 14 Pro (Max) die over een 48 megapixel sensor beschikt. Het enige nadeel van deze functie is dat dit soort video’s ontzettend veel ruimte innemen. Tot slot nog geruchten over de verwachte prijzen voor de iPhone 15: