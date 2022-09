Wat speelt er komend seizoen in de Utrechtse theaters? 

Ontdek het in en rondom Stadsschouwburg Utrecht tijdens het Uitfeest Rondje Singel op zondag 11 september!

Tijdens het Uitfeest is Stadsschouwburg Utrecht dé plek om het komende theaterseizoen te ontdekken. Je kunt er optredens bezoeken van meer dan twintig Utrechtse theaters, theatermakers, festivals en gezelschappen. Van jeugdvoorstellingen tot cabaret en van lichtontwerp tot dans, ieder aspect van theater komt aan bod. Het programma duurt van 12.00 tot 17.00 uur en de entree is gratis. Wees welkom!

Programma

Het Grote Zaal-programma start om 12.00 uur met lichtontwerper Uri Rapaport, die voorproefjes geeft van de locatievoorstelling ‘Licht’, in samenwerking met het NUT. Hierna volgt muziektheater van De Toneelmakerij & DOX en tot slot cabaret van Dolf Jansen.

Het buitenprogramma, gepresenteerd door Theater Kikker, start om 12.30 uur met muzikaal theater (8+) door Theatergroep Alles Valt, gevolgd door ‘Metamorfosen II’ van Theatergroep Aluin en een optreden van dansgezelschap SHIFFT. Ook Anne Meffert is hier te zien met haar performance ‘If only my belly was made of gold’. De buitenactiviteiten eindigen met een gezamenlijke presentatie van SHIFFT en Aluin.

Op de eerste verdieping van Stadsschouwburg Utrecht vind je theaterrestaurant Zindering. Daar kun je op deze zondag kennismaken met cabaretier Victor Luis van Es en met het kleinkunstduo De Andersons, gebracht door het Werftheater. Verder presenteert Het Café Theater Festival zich in ons café Mevr. Dudok met voorproefjes van voorstellingen door Yordana Rodríguez en Jiaxin.

Ook in de Blauwe Zaal staat een divers programma. Zo brengt Het Filiaal liedjes (7+) ten gehore, speelt Aluin een preview van ‘Ik zeg toch sorry’ en ontmoet je de ‘Future Citizens’ van New Dutch Connections. Tot slot presenteren de Utrechtse gezelschappen IRC, Schweigman&, 155, Studio Julian Hetzel, De Dansers en Dries Verhoeven previews van hun werk door middel van een film, te zien in onze Hekmanfoyer. Eveneens vind je hier het Innovation:Lab van Theater Utrecht, waar je de rol van technologie in het theater van de toekomst kan ontdekken.

Genoeg te beleven! Kijk voor het volledige programma op rondjesingelutrecht.nl of in onze agenda voor het programma van het hele seizoen!