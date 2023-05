We laten het je graag beleven! Kom je naar de Meet & Greet van De Omloop op 11 mei?

In de Omloop – Leeuwesteyn zijn nog een aantal herenhuizen te koop. De energiezuinige huizen zijn minimaal 157 m2 groot. En dat biedt jou dus alle ruimte er echt iets bijzonders van te maken. Omdat we uit ervaring weten dat het soms lastig kan zijn om je een voorstelling te maken van een nieuwbouwhuis, organiseren we een Meet & Greet.

We staan voor je klaar

Het team van De Omloop is aanwezig, zodat je in korte tijd alle informatie krijgt die nodig is om te kunnen beoordelen of een van de herenhuizen jouw droomhuis is. De ontwikkelaar, de bouwer en de makelaar hebben samen alle kennis in huis. Stel je vragen over de buurt, over de energiezuinigheid, de indelingsopties en hoe het kopen van een nieuwbouwhuis werkt. Het team staat voor je klaar!

Homestudios

Het leuke is dat we de Meet & Greet organiseren in het experience center van Homestudios in Utrecht. Homestudios is er speciaal om jou te helpen en inspireren om van je huis een thuis te maken. In het experience center vind je unieke producten en diensten op het gebied van onder meer keuken, maatwerkkasten en wand-, vloer- en trapafwerking. Alles om van je (nieuwe) huis een persoonlijk thuis te maken.

Flyer en workshops

Naast de inspiratie die je hier opdoet en de gesprekken die je met de experts kunt voeren ligt er een flyer voor je klaar met informatie over de herenhuizen. En als kers op de taart kun je een workshop volgen. Neem je deel aan de Life and Cooking workshop of ga je voor de workshop Moodboard maken?

Meld je aan

We bereiden ons graag goed voor. Dus fijn als je je aanmeldt. Laat dan gelijk even weten of je wilt deelnemen aan de workshop Life and Cooking. De workshop ‘Moodboard maken’ is vrije inloop. Aanmelden kan via de link.

Ontmoeten we elkaar?

Superleuk als je komt. Wij kijken ernaar uit om je alles te vertellen over de herenhuizen in De Omloop. De Meet & Greet is op donderdag 11 mei 2023 van 19.00 tot 20.30 uur. Homestudios zit aan de Proostwetering 31 in Utrecht.