Wees jezelf op het Openbaar Lyceum Zeist

Het Openbaar Lyceum Zeist is een middelgrote school voor havo, vwo en gymnasium. Het schoolgebouw ligt prachtig in de bossen op het Landgoed Schoonoord. Het OLZ is een hechte schoolgemeenschap waar wederzijds respect en verdraagzaamheid hoog in het vaandel staan.

Op het Openbaar Lyceum Zeist kun je jezelf zijn. Het een open school, waar iedereen welkom is, ongeacht achtergrond, afkomst, godsdienst of geaardheid. De sfeer op school is prettig en er is goed contact tussen leerlingen en medewerkers. Ieder kind heeft zijn eigen talent. Het OLZ biedt daarom veel keuzemogelijkheden aan.

Als je op het OLZ komt, maak je altijd een extra keuze. Naast het niveau, kies je uit de profielen sport of expressie of gymnasiumxtra met vakken als ‘de Verrijking’ en ‘Gymnasium in Actie’. Je krijgt de kans om je talenten in de breedte te ontwikkelen. Voor meer- en hoogbegaafde leerlingen is er een hoogwaardig en flexibel onderwijsprogramma. Dus ben je enthousiast voor creatieve vakken, of ben je liever meer met sport bezig, weet je misschien nog niet zo goed of havo of mavo het juiste niveau is, of zoek je juist meer uitdaging? Dan hebben heeft het OLZ diverse mogelijkheden:

• Havo-kansklas – met een tl/havo of mavo-plus advies

• Havo/vwo + sport- of expressieprofiel – met een havo of h/v advies

• Vwo klassen + sport- of expressieprofiel – met een vwo advies

• Gymnasiumxtra –met een vwo of gymnasium advies