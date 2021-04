Welkom aan Tafel voor unieke delicatessen

Welkom Aan Tafel. Een plek waar je de lekkerste delicatessen, olijfolies, wijnen en bieren proeft en koopt uit onder andere Sicilië, Umbrië, Duitsland, en Portugal.

Nicolai en Nicole hadden hele andere plannen met Welkom Aan Tafel. Geïnspireerd door delicatessenwinkel Von und Zu Tisch in Berlijn, zagen zij een grote tafel vol gezelligheid en lekkernijen voor zich, waar iedereen welkom is om aan te schuiven, te vertellen, te proeven, te lachen.

Last minute kon dát plan niet doorgaan. Dus werd het plan B, een webshop, welkomaantafel.nl, die nu is uitgebreid met een loodswinkel waar iedereen op afspraak welkom is voor exclusieve private shopping.

Het uitgebreide assortiment van Welkom aan Tafel wordt allemaal zelf geïmporteerd. Van ‘echte’ Italiaanse koffie uit Palermo, prachtige wijnen en speciaal bieren tot olijfolie en Siciliaanse balsamico azijn.

,,Alles heeft een eigen verhaal”, vertelt Nicolai. ,,Onze leveranciers zijn kleine producenten. We kennen ze stuk voor stuk, we weten hoe ze het maken, hebben alles zelf geproefd en kunnen je daar dus veel over vertellen”.

Zo vertelt Nicole je graag over de pasta van het oergraan Timilia, die luchtiger en beter verteerbaar is, en veel minder gluten bevat. Of over de handgemaakte keramieken Moorse hoofden, ofwel ‘Teste di Moro’. Vraag er Nicole of Nicolai naar bij een bezoek.

En waar vertel je beter verhalen dan aan tafel. Of op een kleedje in de zon. Welkom aan Tafel heeft vanwege het voorjaar [https://welkomaantafel.nl/product-category/voorjaar/] leuke picknick tassen samengesteld, inclusief kleed, om met elkaar (op afstand) te genieten, te lachen en verhalen te vertellen.

Volg Welkom Aan Tafel op Instagram of Facebook voor de laatste nieuwtjes.