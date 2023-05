Werken als Fortbewoner bij Fort de Gagel?

Eén van de nieuwste hotspots die de stad rijk is zoekt nieuwe horecatoppers voor in de bediening. Gelegen aan de rand van Utrecht, is Fort de Gagel een verborgen juweeltje dat jouw hulp nodig heeft om te blijven schitteren. Als bedieningsmedewerker werk je op een fascinerende locatie die net even anders is dan je normaal gewend bent. Hier op het eiland ben je onderdeel van een gezellig team vol met vakidioten. Of je nu een ervaren professional bent of net begint, we willen graag van je horen! We gingen langs bij het fort voor een interview met teamleader Merlot over wat dit team en deze plek nou zo bijzonder maakt.

Even voorstellen

Ik ben Merlot (20 jaar) en werk sinds de opening bij Fort de Gagel als teamleader. Binnen het historische fort zorg ik ervoor dat het proces op de vloer vlekkeloos verloopt en help ik daar waar het nodig is graag mee in de bediening. Ik geef leiding aan een enthousiast team, en zorg voor een goede sfeer en vlotte communicatie met de keuken. Mijn belangrijkste taak is ervoor zorgen dat onze gasten het eiland altijd met een glimlach verlaten.

Wat is er zo leuk aan je werk?

Werken bij Fort de Gagel is geen dag hetzelfde. Dagelijks vinden er ludieke feesten, congressen en andere evenementen plaats op het eiland. Juist die veelzijdigheid maakt het werken in het fort zo leuk. Zo stond ik afgelopen maand tussen de schapen, om een groep gasten te begeleiden die de workshop ‘schapen drijven’ hadden geboekt. Vervolgens gingen ze met het hele team schermen, super leuk! De andere dag verwelkom ik verliefde koppeltjes over een stiekempad omgeven met kaarslicht, samen proostend met bubbels voor Valentijnsdag.

En je collega’s?

Het is een ontzettend hecht en gezellig team, we zijn echt vrienden geworden. De Fortbewoners zijn onderling altijd in voor een dolletje, als het kan ook onder werktijd. Als team borrelen we dan ook graag samen, ook buiten werktijd. Een ieder heeft hier zo zijn eigen manier van werken en dat is helemaal oké, de één heeft meer ervaring dan de ander maar ook dat is geen probleem. Nieuw en onervaren collega’s nemen we hier graag bij de hand en leren we de kneepjes van het vak. We leiden ze op tot echte professionals.

Waarom zou je bij Fort de Gagel moeten werken?

Dé locatie, het is zo gaaf om gasten te mogen ontvangen in het fort. Daarnaast is het een enorm gezellig team vol met lieve mensen. Het afgelopen jaar hadden we ons eerste bedrijfsfeest. We kwamen aan op het eiland, waar we ontvangen werden met koude soep uit blik. Vervolgens werden we meegenomen door een dril majoor die ons het leven zuur maakte en ons dropte in het Gagelbos, waar we in het donker allerlei opdrachten moesten doen. Van rookbommen gooien, slootje springen tot het zoeken naar de schatkist vol met Cava. Na de activiteiten in het bos kwamen we terug bij het fort, waar we allemaal een lasergun in de handen gedrukt kregen. Het licht ging uit en overal kwam opeens rook tevoorschijn, het was tijd om te laser gamen. Supergaaf!

Ga aan de slag als Fortbewoner!

De eigenaren zijn doorgewinterde horecamensen en enorm dankbaar voor de succesvolle opening van het fort. Die waardering laten ze ook graag blijken. Het forteiland is nog volop in ontwikkeling en er zijn altijd weer nieuwe activiteiten waar we samen aan werken. Daarnaast komt de zomer er aan en we kunnen wel wat extra handen gebruiken. Goed om te weten; collega’s altijd klaar om elkaars shift op te vangen als het jou even niet uitkomt. De keuken sluit hier om 21 uur, dus na je shift heb je nog genoeg tijd over om ook van de rest van je avond te genieten. Doordat we 7 dagen per week open zijn is er altijd een geschikte dag om te werken.

Dus of je nu een bijbaan naast je studie zoekt of een vaste baan waarbij je met jouw ervaring helpt om mensen om te leiden, we gaan graag met je in gesprek. En als Fortbewoner ontvang je ook nog eens 20% medewerkers korting tijdens je bezoek aan het fort.

www.fortdegagel.nl/vacatures