Werken én leren in de kinderopvang

Wil jij aan de slag binnen de kinderopvang of ben je benieuwd of deze branche bij je past? Kom naar de leerbanenmarkt kinderopvang van ROC Midden Nederland op 11 mei in Nieuwegein.

In de kinderopvang is een groot tekort aan personeel. Om aan de slag te kunnen in de kinderopvang, heb je de juiste kwalificaties nodig. ROC Midden Nederland en kinderopvangorganisaties uit de regio Utrecht werken daarom samen om nieuw personeel op te leiden en organiseren donderdag 11 mei een leerbanenmarkt.

Leerbanenmarkt kinderopvang

Tijdens de leerbanenmarkt krijg je informatie over opleidingsmogelijkheden voor mbo-niveau 2, 3 en 4. Bespreek je mogelijkheden, laat je informeren over de functies en werkzaamheden en maak kennis met diverse kinderopvangorganisaties die zich tijdens de markt presenteren.

Hoe wil jij werken én leren?

Tijdens je opleiding pedagogisch medewerker kan je vanaf dag één direct aan de slag in de kinderopvang of buitenschoolse opvang (bso). Bijvoorbeeld met een bbl-opleiding (beroepsbegeleidende leerweg), waarbij je twee tot vier dagen werkt en één dag naar school gaat. Zo kun je werken en leren zoals het beste bij jou past.

Jouw ervaring telt mee

Heb je al een vooropleiding? Jouw ervaring telt mee en wordt bij ROC Midden Nederland op waarde geschat. Vraag naar de mogelijkheden voor vrijstelling.

Meld je aan en kom langs!

Interesse? Kom donderdag 11 mei tussen 16.00 en 19.30 uur langs op Harmonielaan 1 in Nieuwegein. Meld je aan via www.rocmn.nl/leerbanenmarkt.

mbo voor professionals

ROC Midden Nederland biedt met mbo voor professionals een breed aanbod aan ontwikkelingsmogelijkheden voor professionals met zowel korte trajecten als volledige opleidingen in verschillende sectoren.