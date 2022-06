Werken in de horeca maar wel vroeg thuis zijn en in het weekend vrij zijn?

Heb jij een uitgesproken passie voor koken en bakken? En ben jij een harde en precieze werker die graag samenwerkt? Dan is Team Aristo Utrecht op zoek naar jou!

➡️ Vind je het leuk om samen met collega’s van de keukenbrigade dagelijks een vers en uitgebreid lunchbuffet klaar te maken?

➡️ Heb je een hands-on mentaliteit en werk je graag in een goed georganiseerde productieomgeving?

➡️ Kom je graag op tijd thuis en wil je de meeste weekenden vrij zijn?

➡️ Vind je het belangrijk om feestdagen met familie en vrienden door te brengen?

➡️ Wil je aan de slag in een modern restaurant én keuken met de allernieuwste apparatuur?

Ook zonder diploma ben je van harte welkom! Parttime of fulltime, alles is mogelijk! Solliciteer op de vacature van keukenmedewerker en leer de masterchef in jezelf ontdekken!

Locatie Utrecht Lunetten: https://bit.ly/3xIIiqA

Locatie Utrecht Meeting Plaza: https://bit.ly/3tR4y0n