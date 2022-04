Werken in de kinderopvang? Kom naar de Meet&Greet op kinderdagverblijf Jonas!

Collega’s gezocht! Bij Ludens bieden we kinderen de ruimte om op hun eigen manier de wereld te ontdekken. En jou de ruimte jezelf te zijn, hen te inspireren en jouw pedagogische óf misschien juist sportieve of kunstzinnige talent in te zetten.