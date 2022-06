Werken in de kinderopvang? Kom naar de Meet&Greet op onze locaties

Benieuwd hoe het is om met verschillende technieken te werken als pedagogisch medewerker? Op 6 juli organiseren we Meet&Greets op een aantal locaties waar we bijvoorbeeld opvang bieden volgens de visie van Pikler of Gordon, maar ook een Meet&Greet op een Antroposofisch kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang waar we een Plusgroep hebben.