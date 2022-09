Werken in de kinderopvang? Kom naar de Meet&Greet op onze locaties

Benieuwd hoe het is om met verschillende technieken te werken als pedagogisch medewerker? Op 6 juli organiseren we Meet&Greets op een aantal locaties waar we bijvoorbeeld opvang bieden volgens de visie van Pikler of Gordon, maar ook een Meet&Greet op een Antroposofisch kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang waar we een Plusgroep hebben.

We vertellen je graag alles over ons mooie en interessante vak, geven je een rondleiding door de locatie en beantwoorden al jouw vragen. Er is een mogelijkheid om met de manager, pedagogisch medewerkers en recruiter te spreken. Alles om jou een goed beeld te geven hoe het is om bij Ludens te werken.

Meld je aan of blijf op de hoogte van volgende Meet&Greets!