What is love: theaterstuk over de liefde

What is love is een muzikale, ontroerende en zinderende theater- en dansvoorstelling. Te zien in maart en april in Stadsschouwburg Utrecht.

We zingen het mee in bijna elke popliedje: liefde is het enige dat je nodig hebt. Maar waarom eigenlijk? En is het wel waar? Is liefde voor iedereen even belangrijk? En hoeveel vormen van liefde bestaan er eigenlijk?

In een nieuwe tekst waarin filosofie, psychologie en humor gelijk met elkaar opgaan, gaan Casper Vandeputte en Justin de Jager samen met een groep multitalenten – van jong tot oud – de liefde aan.

Geïnspireerd op eigen ervaringen én die van anderen doen ze een poging de liefde te snappen. Ze discussiëren, musiceren, vechten en verlangen over alles wat er te bedenken is over de liefde. En als de woorden op zijn, wordt er gedanst.

Over de makers

Regisseur en schrijver Casper Vandeputte maakt uitgesproken voorstellingen, waarin hij zoekt naar vurige emotie, humor en ontroering. Met nieuw geschreven teksten transformeert hij grote filosofische vraagstukken naar muzikale, humoristische en zinnenprikkelende theaterervaringen.

Na zijn eerdere succesvolle producties waarin het gedachtegoed van Nietzsche centraal stond (Immens – 2019, juryselectie Nederlands Theater Festival en Toneelschrijfprijs 2020), en trauma en erfelijkheid (Quake – 2020), is nu de liefde aan de beurt.

Justin de Jager is de choreograaf van What is love. De Jager maakt snel naam in de danswereld en is gespecialiseerd in het uit de breakdance afkomstige threading. Hij weet de eigenheid van dansers te combineren met de hypnotiserende vloeiende bewegingen die zijn stijl kenmerken.

What is love is een productie van de Utrechtse gezelschappen Theater Utrecht en DOX: een tintelende uitwisseling over de liefde. De voorstelling speelt van 2-4 maart, 29-30 maart en 21-22 april in Stadsschouwburg Utrecht en toert in maart en april door het land. Koop hier je tickets.