Lezen is leuk én pure ontspanning. Voor jong en oud. Voor kinderen is het bovendien ook nog eens enorm belangrijk voor hun ontwikkeling! Om de Utrechtse jeugd te stimuleren om meer te lezen, heeft Bibliotheek Utrecht een mooie actie. Alle Utrechtse jongeren tot en met 17 jaar kunnen nu gratis lid worden.

Lezen, lezen en nog eens lezen

Nederlandse kinderen krijgen meer taal op zich afgevuurd dan ooit: telefoons vol honderden WhatsAppjes, de ondertiteling op Netflix of de tekst achterop een pak hagelslag. Maar, korte berichten lezen en boeken lezen werkt niet hetzelfde voor je brein. Daarom neemt de taalvaardigheid jaarlijks toch af. En dreigt een kwart van de kinderen in Utrecht laaggeletterd van school te komen. De oplossing hiervoor is simpel: lezen, lezen en nog eens lezen, van jongs af aan.

Waarom is lezen zo belangrijk?

Kinderen die lezen hebben daar veel profijt van. Ze hebben meer inlevingsvermogen, een groter oplossend vermogen én ze presteren ook nog eens beter op school. En, als je korte berichten op whatsapp of Netflix kunt lezen, kan je ook een boek lezen. Wie iedere dag een kwartier in een boek leest, leert gemiddeld 1000 extra nieuwe woorden per jaar. Veel lezen biedt kinderen dus uiteindelijk een betere startpositie in de maatschappij.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Wie dit leest … kan ook een boek lezen

Gratis lid van de bieb!

Heel Utrecht zet zijn schouders eronder. Het nijntje museum, FC Utrecht, McDonald’s Utrecht en Stichting Durf te Dromen doen al mee. Burgemeester Sharon Dijksma heeft haar jongste kind lid gemaakt om de campagne af te trappen. Doe jij ook mee? Maak je kind(eren) gratis lid!

Doe jij ook mee?

Word ook ambassadeur en help mee om kinderen uit jouw buurt gratis lid van de bieb te maken. Haal een poster op bij een van de 13 bibliotheekvestigingen en hang deze voor je raam. Wil je liever online meedoen? Download dan de leuke ‘Wie dit leest’ Instagram-filter en laat zien dat je deze campagne steunt! En deel via jouw social media dat kinderen gratis lid kunnen worden van de bieb.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Meer informatie of direct lid worden? Kijk op bibliotheekutrecht.nl/wieditleest