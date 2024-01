Wil jij ook genieten van de échte Limburgse vlaai in Utrecht? 

Een kleine drie jaar geleden kwamen Jens (14), Jules (13) en Suzanne (45) op het idee om de Limburgse vlaaien van Patisserie Peter Lemmens (een begrip in Maastricht en omstreken) te ‘importeren’. Met de Limburgse roots van Suzanne, misten zij deze in de omgeving van Utrecht; niets kon tippen aan de kwaliteit van de vlaaien van Lemmens. De jongens hebben een website gebouwd en zo begonnen ze de vlaaien vanuit huis te verkopen. Er volgden vele positieve reacties, zowel van Limburgers die naar Utrecht zijn verhuisd, als van mensen in de buurt die de vlaaien gingen proberen.

Zelf genieten de jongens ook iedere week van een lekkere vlaai of gateau; ze moeten natuurlijk wel kennis hebben van het eigen assortiment, zodat zij hun klanten goed te woord kunnen staan. Op de vraag of zij een favoriet hebben, kunnen ze niet echt antwoorden; er is zoveel lekkers. Uiteraard zijn de schuimvlaaien een waar feest. Maar ook de krokante kruimel- en praliné vlaaien vinden bij hen thuis gretig aftrek.

Wat maakt het assortiment van Lemmens nu zo bijzonder? Het zijn authentieke Limburgse vlaaien met een hoogwaardige kwaliteit, waarbij wordt gewerkt met de beste ingrediënten. De Patisserie bestaat reeds 40 jaar, heeft een grote naamsbekendheid opgebouwd en levert aan vele horecazaken in Zuid-Limburg. De liefde waarmee het product is gemaakt, proef je terug in de vlaaien.

Wil jij ook eens proeven? Kijk dan op de website (www.limlicious.nl) voor het concept en assortiment. De bestellingen kunnen elke donderdag en vrijdag afgehaald worden op de Mauritsstraat in Utrecht-Oost. Het is belangrijk om een bestelling vóór woensdag 18 uur op de website te plaatsen; de vlaaien en gateaux worden vers gemaakt en bij ons geleverd. Je kunt ons volgen op Facebook en Instagram; daar staan ook regelmatig leuke acties en prijsvragen.