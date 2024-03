WIN: 2×2 tickets voor uitverkocht event!

Komende zaterdag komt een bonte verzameling bekende Utrechters naar TivoliVredenburg, om op te treden met amateurblaasorkesten. Dit evenement is uitverkocht, maar jij maakt toch nog kans op kaarten!

Arthur Japin, Stefania en een Utrechts drag queen duo

De betoverende celloklanken van de jonge getalenteerde Donna van Leeuwen. ‘Professioneel tentafbrekers’ Mooi Weer Op Straat die de Grote Zaal doet ontploffen. Arthur Japin die uit zijn graphic novel voorleest en de theatrale Amy Astoria en Victoria Vyper van AbsolutelyDrag.

Je kunt het zo gek niet verzinnen of het gebeurt in TivoliVredenburg tijdens Utrecht Blaast Binnen. Zangeres Stefania, bekend van het Eurovisie Songfestival, is ook van de partij. Cabaretiers Kiki Schippers en Vincent Bijlo durfden tevens de gewaagde samenwerking aan. De blaasorkesten hebben daarnaast duizendpoot Henk Westbroek, schrijver Koos Meinderts en celliste Oihana Aristizabal Puga gestrikt.

Brassband Gallowstreet

De brass-sensatie uit Amsterdam sluit het programma bruisend af! Gallowstreet staat bekend om de dynamische mix van hiphop, funk, afrobeat en dance. Met een decennium aan ervaring op prestigieuze podia en festivals, staan ze garant voor een indrukwekkende show op topniveau!

Win: 2×2 kaarten

Dit evenement is helemaal uitverkocht. Maar jij kan hier nog bij zijn! Meedoen? Volg het Instagramaccount van ZIMIHC, like de laatste post en reageer. Laat weten waarom jij graag bij het evenement wilt zijn. Simpel, toch? ZIMIHC geeft 2×2 kaarten weg en maakt vrijdag de winnaars bekend.

Programma Utrecht Blaast

Utrecht heeft een rijke geschiedenis van blaasmuziekorkesten, waarvan de meeste al meer dan een eeuw bestaan. Utrecht Blaast is een viering en promotie van deze eeuwenoude muziek. ZIMIHC, podium voor amateurkunst, faciliteert dit programma.

Praktische info

Het evenement vindt zaterdag 16 maart plaats in TivoliVredenburg, in de Grote Zaal en Rabo Open Stage. Het doorlopende programma start om 11:00 en eindigt rond 18:30. Het concert van Gallowstreet start om 20:30 in de Grote Zaal. De tickets geven toegang tot het hele programma.