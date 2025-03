Win een complete bruiloft bij Restaurant Dengh aan het Maximapark

Restaurant Dengh bestaat tien jaar en dat vieren ze groots! Jij maakt nu kans op een gratis bruiloft op deze prachtige trouwlocatie in Utrecht.

Restaurant Dengh, gevestigd in een sfeervolle historische boerderij aan het Maximapark, is een geliefde plek voor lunch, diner en borrels.

Dankzij de idyllische ligging en warme uitstraling is het ook een populaire trouwlocatie. En nu maakt één gelukkig stel kans om hier een complete bruiloft te winnen!

Alles is geregeld

Ter ere van hun tienjarig bestaan geeft Dengh een complete bruiloft weg, inclusief alles wat een magische dag compleet maakt. Wat kun je verwachten?

Een luxe driegangendiner voor alle daggasten

Een prachtige drielaagse bruidstaart

Sfeervolle decoraties en bloemen

Een feest met dj’s van Finch Discoteam.

Een photobooth en een drankarrangement met borrelhapjes

Professionele bruiloftsfotografie door Michiel & Karlijn van Michael Brown Photo

Hoe kan je winnen

Deze bijzondere prijs is bedoeld voor een bijzonder stel. Hebben jullie een uniek liefdesverhaal? Misschien sloeg de vonk over op een festival, tijdens een reis naar het buitenland of bij een toevallige ontmoeting in de supermarkt. Dengh wil het horen! Deel jullie verhaal via het aanmeldformulier inclusief video en wie weet winnen jullie de bruiloft van jullie dromen.

Zo doe je mee

Kijk op de website van Dengh voor de spelregels en stuur jullie verhaal in. Wil je de locatie eerst zelf ontdekken? Kom langs voor een heerlijk diner of een gezellige borrel en ervaar de sfeer van Dengh zelf. Reserveer snel een tafeltje en geniet van deze bijzondere plek!