Win een iPad en lees nog meer boeken!

Bibliotheek Utrecht heeft een super winactie. Je wordt tot en met 17 jaar niet alleen gratis lid van de bieb, je kunt ook nog eens een iPad winnen!

Gratis lid van de bieb

Alle Utrechtse jongeren tot en met 17 jaar worden gratis lid van de bieb. Lid zijn van de bieb betekent: eindeloos veel boeken om te lezen, een plek om te leren en je huiswerk te maken en leuke activiteiten waardoor je nog meer zin in lezen krijgt. En als je meer leest, presteer je ook nog eens beter op school. Enorm belangrijk dus!

Lezen, waarom dan?

Nederlandse kinderen krijgen meer taal op zich afgevuurd dan ooit: honderden WhatsAppberichten, de ondertiteling op Netflix of de achterkant van een pak hagelslag. Maar korte berichtjes lezen en boeken lezen betekent niet hetzelfde voor je brein. En dus neemt de taalvaardigheid jaarlijks toch af. In Utrecht dreigt een kwart van de kinderen laaggeletterd van school te komen. De oplossing voor laaggeletterdheid is simpel: lezen, lezen en nog eens lezen.

Welk boek is het leukst?

Er zijn zoveel boeken, maar welk boek is nou het leukst om te lezen? De keuze is zo groot. Dan is het fijn om tips te krijgen van andere lezers. DUIC en Bibliotheek Utrecht maakten een prachtige serie portretten van kinderen met hun favoriete leesplek. En hun favoriete boeken. Leuk als tips voor andere lezers.

Zo zegt Adam bijvoorbeeld: “Ik lees graag de boeken van ‘Het leven van een Loser’, die gaan over een jongen die Bram heet. Hij heeft heel veel pech. Dat is soms zielig, maar veel vaker grappig. Ook mijn vriendjes lezen deze boeken. Soms vertellen we grappige dingen uit de boeken aan elkaar.“ En Rokia zegt “Dolfje Weerwolfje gaat over een jongen die heel normaal lijkt, maar elke maand verandert in een weerwolf. Het is een spannend boek, en soms zelfs een beetje eng.”

Boekenlegger

Ook in de bieb krijgen kinderen leestips van anderen. In veel kinderboeken zit een boekenlegger, daarop is te lezen wat een andere lezer van het boek vindt. Bijvoorbeeld supergrappig of juist heel stom. Een aanrader of niet. In een boek over Geronimo Stilton zit een boekenlegger van Abiel. “Gi-ga-leuk!” vindt hij het.

En Job zegt over ‘Het fabeldierenpark’ deel 2 “Heel spannend als ze de moord op een fabeldier oplossen, als blijkt dat die niet dood is”. Als dat geen aanrader is!

Win een iPad!

Heb jij zelf een bibliotheekboek gelezen en moest je erom lachen? Kon je het niet wegleggen omdat je alleen maar wilde doorlezen? Of misschien vond je het juist superstom. Laat weten wat jij van je biebboek vindt. Iedereen tot en met 17 jaar kan meedoen.

In elke bibliotheek staat een speciale wedstrijdbox. Daar kun je tot en met 20 november jouw mening over je boek in stoppen. Je kunt er ook nog eens een iPad ter waarde van €389 mee winnen om eindeloos veel boeken online te kunnen lezen! De bieb geeft er 12 weg, in elke wijkbibliotheek één. Doe ook mee! Meer weten? Kijk snel op de site.