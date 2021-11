Win kaartjes voor de première van Encanto in Kinepolis

Heb jij altijd al eens een echte film première willen bijwonen? Waar je samen met BN’ers en influencers over de rode loper loopt. Dan is dit je kans! In samenwerking met Kinepolis en Walt Disney mogen wij 4 tickets verloten voor de filmpremière van Walt Disney Animation Studios’ Encanto.

Wil jij samen met jouw gezin, vrienden of collega’s naar de première van deze magische nieuwe Disney film? Wij verloten première kaartjes onder één van onze trouwste lezers. Volg je DUIC op Facebook en op Instagram? Stuur dan uiterlijk vrijdag 19/11/2021 voor 14.00 een mailtje naar [email protected] met je naam en maak kans op 4 kaartjes voor de première van Encanto.

De film

In Encanto van Walt Disney Animation Studios ontdekt Mirabel – het enige gewone lid van haar buitengewone familie – dat de magie rondom hun huis in gevaar is en dat zij misschien de laatste hoop is om haar familie te redden.

Walt Disney Animation Studios’ Encanto is het verhaal van een buitengewone familie, Mardigal, die in een magisch huis woont dat verscholen ligt in de bergen van Colombia. Dit huis staat in een levendige stad, op een wonderbaarlijke en kleurrijke plek genaamd Encanto. De geheel nieuwe original bevat de stem van Stephanie Beatriz die de rol van Mirabel vertolkt, een gewone 15-jarige die worstelt om haar plaats in de familie te vinden. “Mirabel is een heel grappig, liefdevol personage dat ook heel erg verlangt naar iets meer”, zegt Beatriz. “Ze is ook niet bang om op te komen voor wat ze weet dat juist is – iets waar ik van hou en waar ik veel mee bezig ben. In de film heeft elk kind in het gezin de magische kracht van de Encanto, in de vorm van een unieke gave zoals super- of geneeskrachten, behalve Mirabel. Maar wanneer ze ontdekt dat de magie rondom de Encanto in gevaar is, besluit Mirabel dat zij, de enige gewone Madrigal, misschien wel de laatste hoop van haar uitzonderlijke familie is. De film komt uit op 24 november 2021 en bevat gloednieuwe nummers van Emmy®, GRAMMY® en Tony Award®-winnaar Lin-Manuel Miranda (Hamilton, Moana) en wordt geregisseerd door Byron Howard (Zootopia, Tangled) en Jared Bush (co-regisseur van Zootopia), mede geregisseerd door Charise Castro Smith (schrijver van The Death of Eva Sofia Valdez), en wordt geproduceerd door Clark Spencer en Yvett Merino; Bush en Castro Smith zijn scenarioschrijvers voor de film.

Over de première:

Wat: 4 tickets voor de officiële Nederlandse première van Encanto

Wanneer: zondag 21 november

Waar: Kinepolis Jaarbeurs Utrecht

Inloop: vanaf 09.30 uur

Start zaalprogramma: 10.00 uur

De film wordt in 2D in de Nederlandse versie getoond en duurt 109 minuten.