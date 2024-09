Winkelcentrum Nova in Utrecht organiseert Healthy & Lifestyle Event

Van donderdag 26 september tot en met zaterdag 28 september staat Winkelcentrum Nova in het teken van gezondheid en welzijn tijdens het Healthy & Lifestyle Event. Gedurende drie dagen worden bezoekers getrakteerd op een divers aanbod van activiteiten, informatie en live cooking hapjes en snacks geheel in het teken van een gezonde levensstijl. Dit evenement is volledig gratis toegankelijk.

Programma

Donderdag 26 september is er een gratis seniorenlunch van 11:00 tot 14:00 uur.

Vrijdag 27 en zaterdag 28 september van 10:00 tot 16:00 uur is er een uitgebreide Healthy & Lifestyle markt. Met kraampjes, infotainment en presentaties van lokale partijen waaronder: TeamAlert, Veilig scooterrijden, myDent, Sport Utrecht, de Bloedbank, SportCity en het gezondheidscentrum.

Op zaterdag 28 september is speciale gast Donegi Abena aanwezig, wereldkampioen kickboksen en afkomstig uit de wijk Kanaleneiland. Hij deelt zijn inspirerende verhaal over zijn persoonlijke gezonde en actieve levensstijl.

Tussen 12.00 en 14.00 uur is Donegi aanwezig en kan je zelfs een staredown met hem beleven.

Kom inspiratie opdoen over een gezonde levensstijl en maak kennis met verschillende lokale organisaties en influencers op dit gebied. Laat je fotograferen op de mooiste plekken ter wereld en/of ontspan in één van de aanwezig massagestoelen. Of kom simpelweg genieten van de verschillende activiteiten en producten die worden gepresenteerd.

Over Winkelcentrum Nova:

Winkelcentrum Nova biedt een breed scala aan winkels en diensten en organiseert regelmatig evenementen om de lokale gemeenschap te betrekken en een unieke winkelervaring te bieden.