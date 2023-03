Wonen aan de Doorslag bij Cityplaza Nieuwegein; de bouw is gestart, binnenkort in de verkoop

Monaco maakt deel uit van CityPromenade, een hoogwaardige nieuwbouwontwikkeling tussen de Doorslag en Cityplaza Nieuwegein. Een landmark aan het water dat opvalt door de hoogwaardige architectuur en duurzaamheid. Gasloos, uitstekend geïsoleerd en dus klaar voor de toekomst.

Monaco bestaat uit 37 high end appartementen met royaal balkon of terras. Monaco is één gebouw met getrapte vorm. Hoe hoger, hoe smaller. Het hoogste deel telt 9 verdiepingen.

Opvallend is de variatie in appartementen. Bijna geen appartement is gelijk en er zijn veel hoekappartementen voor een optimale beleving van deze unieke plek.

Monaco nodigt uit om de dag ontspannen te beginnen. Geniet op je grote balkon van de ochtendzon, kijk uit over het water terwijl je bij de koffiecorner op de begane grond zit. Of wandel naar je favoriete bakker in het centrum en geniet van je broodje in de biodiverse binnentuin. Ook als je snel op pad moet is Monaco de perfecte uitvalsbasis. De bus en de sneltram naar Utrecht stoppen praktisch om de hoek. Daarbij rijd je vanaf je privé­parkeerplaats in de garage met 5 minuten de A2 op.

Hoewel de indeling en grootte verschillend zijn, zijn er wel een aantal gemene delers. Zo heeft ieder appartement een royale buitenruimte in de vorm van een balkon of terras. Een vereiste, zoals de architect stelt. “Als je zulke grote, luxe appartementen ontwerpt, hoort daar een buitenruimte van formaat bij.” Ook heeft iedereen een eigen parkeerplaats in de garage onder het gebouw.

Royale stadsappartementen met een eigen parkeerplaats

Twee-, drie- en vierkamer appartementen van ca. 65 tot 175 m²

Oppervlakte buitenruimtes van gemiddeld ca. 22 m²

Indicatieve vanaf prijs € 362.500,- tot € 935.700,- v.o.n.

