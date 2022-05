Tuinhof Ameide, wonen aan een groen hofje. Laatste nul-op-de-meterwoningen vanaf €465.000 v.o.n.

Aangeboden door Tuinhof Ameide

Tuinhof Ameide bestaat uit 22 koopwoningen en heeft als doel een plek te creëren waar mensen gezond en gelukkig kunnen leven, en waar saamhorigheid en verbinding met de buurt centraal staan.

Locatie

Ken jij Ameide al? Dit idyllische, historische stadje is prachtig gelegen aan rivier de Lek en is maar 20 minuten rijden vanaf Utrecht en 15 minuten rijden vanaf Gorinchem. Op de plek van de voormalige basisschool “De Kandelaar” gelegen in een woonwijk nabij de voorzieningen van Ameide wordt op dit moment het woonproject Tuinhof Ameide gebouwd, bestaande uit 4 bovenwoningen en 4 benedenwoningen voor starters, 9 eengezinswoningen, 4 levensloopbestendige woningen en 1 vrijstaande woning.

Groen in alle opzichten

De woningen liggen om een gemoedelijk groen hofje heen. Door deze gemeenschappelijke binnentuin is er altijd iemand om een praatje mee te maken, buiten te spelen of mee te tuinieren in de gezamenlijke moestuin. Maar ook de woningen zelf zijn hartstikke groen. Het zijn namelijk nul-op-de-meterwoningen. De daken bestaan volledig uit pv panelen en het metselwerk bestaat uit een klick-brick systeem wat dankzij de demontabele mogelijkheid hiervan een circulair systeem betreft. Alle 22 woningen wekken zelf voldoende energie op met als resultaat geen of een heel lage energierekening!

Hoek- en tussenwoningen (nul-op-de-meter)

Van de negen hoek- en tussenwoningen zijn enkele woningen per direct beschikbaar. Door de gedraaide kap zijn de hoekwoningen met 146 m2 en 150 m2 vloeroppervlak iets groter dan de tussenwoningen met 132 m2 vloeroppervlak. De ruim 10 meter diepe achtertuinen grenzen deels aan het gemeenschappelijk binnen gebied van ruim 900 m2 wat mede uitgegeven wordt aan alle 22 kopers.

De vrij op naam prijzen variëren van 465.000,- tot 524.800,-

Nog een levensloopbestendige woning beschikbaar (nul-op-de-meter)

Van de vier levensloopbestendige woningen zijn er inmiddels drie verkocht. Er is nog een levensloopbestendige woning per direct te koop, namelijk bouwnummer 13. Deze woning grenst direct aan de gemeenschappelijke moestuin en heeft een volledig woonprogramma op de begane grond. Tevens is het woonprogramma op de begane grond rolstoel toegankelijk. De woning bezit 118 m2 vloeroppervlak en de ruimste kavel van dit type met 161 m2.

De vrij op naam prijs van deze woning is 471.400,- EUR

Ruime vrijstaande woning beschikbaar (nul-op-de-meter)

De enige vrijstaande woning van het project is ook per direct beschikbaar. Met 183 m2 vloeroppervlak wat nog vrij in te delen is een unieke kans. Er zijn reeds enkele opties al uitgewerkt waaronder een vide in de uitbouw waardoor er een bijzondere leefruimte ontstaat. Naast mede eigenaar te zijn van het ca 900 m2 mandelig binnengebied bezit deze woning een privé kavel van ruim 280 m2.

De vrij op naam prijs van deze woning is 725.000,- EUR

Interesse?

Indien je interesse hebt in een van de nog beschikbare duurzame koopwoningen, meld je dan nu aan op onze website www.tuinhofameide.nl. Na bevestiging van de e-mail die je ontvangt, kom je in je accountomgeving.

Hier kun je je als kandidaat opgeven door in het menu het “Digitaal Inschrijfformulier” te doorlopen en af te ronden.

Wie weet ben jij dan eind 2023, wanneer de verwachte oplevering is, trotse eigenaar van een nieuwe woning in dit bijzonder duurzaam en sociaal gezond project in Ameide.