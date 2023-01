Word gids bij stichting DOMunder

Als vrijwillige gids neem je bezoekers mee met een tour naar de archeologie onder het Domplein of het middeleeuwse Paleis Lofen. Kom jij ons leuke team versterken?

Een gids bij stichting DOMunder laat bezoekers op interactieve wijze de geschiedenis van het Domplein ontdekken en ervaren. Je komt in contact met allerlei soorten bezoekers: schoolgroepen, binnen- en buitenlandse toeristen, maar ook mede-Utrechters. De tours geef je altijd met een collega-vrijwilliger in het Nederlands of Engels. Voorkennis van de Utrechtse geschiedenis is niet nodig. We begeleiden graag in het leerproces.

Wat biedt stichting DOMunder jou?

De mogelijkheid om (meer) te leren over de bijzondere geschiedenis van Utrecht.

Een leuk team van mede-vrijwilligers die je ontmoet tijdens de gezellige borrels, verdiepende lezingen en een jaarlijkse excursie.

De kans om je persoonlijk te ontwikkelen in workshops over bijvoorbeeld interactief gidsen.

Een flexibele planning. Je roostert jezelf in op tijden die voor jou goed uitkomen.

Bovendien help je mee om UNESCO werelderfgoed toegankelijk te maken voor iedereen!

Open Avond

Ben jij enthousiast of ken jij geïnteresseerden in jouw netwerk? Kom (samen) naar de Open Avond op woensdag 8 februari vanaf 19u30 op Domplein 4. Hier kunnen aspirant-vrijwilligers kennismaken met de organisatie en collega-vrijwilligers.

Meld je aan!

Lijkt het jou leuk om vrijwillige gids te worden of heb je vragen? Mail naar [email protected] of bezoek domunder.nl/vrijwilligers.