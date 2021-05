Word vriend van DUIC

Voor veel DUIC lezers uit Utrecht en daarbuiten is het een leuke mogelijkheid om te abonneren op de DUIC krant. Als Vriend van DUIC ontvang je de krant iedere twee weken met de post en geniet je van leuke voordelen.

Zo worden er speciaal voor DUIC-vrienden exclusieve evenementen georganiseerd en kortingen aangeboden door partners.

Naast dit alles steun je met je lidmaatschap ook de lokale journalistiek.

Lidmaatschap

Voor een lidmaatschap van onze vriendenclub geldt een contributie vanaf €30,-. Daarvoor ontvangen Vrienden het volgende:

Voor een lidmaatschap van €50,- ontvang je:

Ieder jaar het boek DUIC in …. thuis gestuurd

Uitnodigingen voor DUIC-activiteiten, denk daarbij aan exclusieve voorstellingen, rondleidingen etc.

én ontvang je 23x per jaar de DUIC krant per post bezorgd

Onderzoeksjournalistiek

DUIC investeert een deel van de opbrengsten in Utrechtse kwaliteitsjournalistiek of onderzoeksjournalistiek. Deze investering vinden we belangrijk. DUIC levert zo een belangrijke bijdrage aan een meer pluriforme berichtgeving over onze stad. We realiseren ons echter dat op het gebied van controle van de macht nog een slag te maken is. Daar is onderzoeksjournalistiek voor nodig. Dat vergt capaciteit en geld. Met uw bijdrage kunnen we onze functie als waakhond versterken.

