WOZ bezwaar maken na een verhuizing

Welkom in de gemeente Utrecht! Je hebt net de verhuizing er op zitten en nu wil je weten wat je nog moet doen voor je nieuwe stek. Ten eerste lekker genieten van de vrijheid in je nieuwe woning. Het is totaal een andere ervaring en daar moet je even aan wennen. Ook gelden er misschien andere regels, bijvoorbeeld een andere afvalverwerking. En je krijgt binnenkort een WOZ beschikking op de deurmat. Hierin staan de waarde van je huis en andere relevante onroerende zaken. Wist je dat je WOZ bezwaar kan maken vanwege je beschikking? In dit artikel staan alle to do’s op een rij wanneer je net bent verhuisd en hier kan je meer lezen over WOZ bezwaar maken.

De laatste belangrijke punten na een vermoeiende verhuizing om daarna echt te genieten

Je bent vast moe na je verhuizing. Het heeft namelijk veel moeite gekost. Het is nu tijd om alle spullen uit te pakken en je huis in te richten. Neem daar de tijd voor. Op die manier wen je ook aan je nieuwe stek. Nog een paar andere zaken waar je aan moet denken na de verhuizing zijn: het regelen van alle fiscale zaken, het doorgeven van het nieuwe adres aan verschillende instanties, inschrijven bij de gemeente/dokter/tandarts, nieuwe contracten afsluiten voor gas/water/elektriciteit. Zorg ook dat de verzekeringen (zoals inboedelverzekering) op orde zijn. Denk er ook aan om kennis te maken met de nieuwe buren. Op die manier wordt de buurt sneller een nieuw thuis. Ga ook de stad in en zoek naar bezienswaardigheden. Duik de plaatselijke horeca in om te zien welk restaurant het beste is. Geef je nieuwe adres door aan vrienden en familie en nodig ze uit voor een housewarming. Maak van je nieuwe plekje zo snel mogelijk een fijne plek met deze tips.

Niks vergeten met een verhuischecklist

Na een verhuizing wil je even tot rust komen, maar je moet nog genoeg zaken regelen. Hoe houd je hierbij het overzicht? Dit kan door middel van een verhuischecklist. Schrijf op wat er nog gedaan moet worden en op die manier kan je de lijst daarna systematisch afwerken. De lijst werkt dan als een checklist waarvan je steeds de taken die klaar zijn kunt afstrepen. Je ziet zo precies waar je bent gebleven, wat je al hebt gedaan en welke taken je nog te wachten staan. Deze overzichtelijke manier van het afwerken van taken kan een hoop rust geven. En de rust heb je weer nodig om bij te komen van de verhuizing en om te wennen aan het nieuwe huis en de nieuwe buurt/stad. De checklist is helemaal handig om mee te werken als alle taken in de juiste volgorde staan. Je weet dan precies waar je moet beginnen, of je op schema bent en wanneer je bijvoorbeeld de adreswijziging moet doorgeven aan de gemeente. Ben je even klaar met alle taken? Leg dan de lijst even aan de kant. Je kan wanneer je ‘m er weer bij pakt makkelijk zien waar je bent gebleven.