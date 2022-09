Zes robots ondersteunen de bediening van FoodExplore

FoodExplore heeft een aantal bijzondere collega’s! Zes robots ondersteunen het personeel in hun dagelijkse taken.

BellaBot helpt mee met het naar binnen begeleiden van gasten en helpt met het dragen van zware borden! Bovendien kan het… heel leuk verjaardagsliedjes zingen! Met andere woorden, een echte allrounder die alles kan. Naast BellaBot zijn er drie PuduBots die langs de tafels lopen om vieze borden mee te nemen. Twee BillyBots maken het team compleet: zij brengen de vieze vaat naar de keuken.

Uiteraard kan u het huidige personeel van FoodExplore nog in actie blijven zien. Door de ondersteuning van de robots, zal het huidige personeel nu meer tijd hebben om op de kwaliteit en service te focussen, waardoor u nog beter van uw dineruitje kunt genieten.

Wilt u de robots in het echt bewonderen? FoodExplore is dagelijks geopend vanaf 16:30 tot 22:00 en op de vrijdag en zaterdag tot 22:30.

Voor slechts € 36,50 doordeweeks of € 39,50 in het weekend kunt u hier al voor 2 uur lang onbeperkt genieten. U heeft keuze uit meer dan 20 verschillende keukens en zijn de drankjes* al inbegrepen in de prijs!

Reserveren kan via de website van FoodExplore of bel 030-7630888

*Voor onze cocktails, sterke drank en speciaal bieren geldt wel een extra toeslag.