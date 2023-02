ZIMIHC viert 30 jaar liefde voor amateurkunst

Liefde en passie voor amateurkunst in de stad Utrecht. Dat motiveert ZIMIHC om podia en repetitieruimtes te bieden aan iedereen die aan kunst doet. Hun theater aan de Bouwstraat bestaat op 18 maart 30 jaar en dat wordt gevierd!

Zorg dat je op 18 maart bij ZIMIHC theater Wittevrouwen aan de Bouwstraat bent, want het wordt feest! De hele dag door zijn er gratis voorstellingen, activiteiten en concerten. Speciaal voor kinderen is er in de ochtend een leuke kindervoorstelling en wordt er geschminkt en gekleurd. Ook kunnen zij de hele dag door muziek maken met de Music Machine. Voor volwassenen zijn er diverse live optredens en voorstellingen bij te wonen. Er wordt afgesloten met een knallend optreden van de ZIMIHC-band.

Tekst loopt door onder de foto

Muurschildering

Ter ere van het jubileum maakt talentvol street artist MOK-C een muurschildering op de buitenmuur van het gebouw. Maar ook de binnenkant van het gebouw krijgt de aandacht die ze verdient. Zo kun je een tour door het historische gebouw krijgen en wordt deze parel van de wijk uitgelicht zoals je die nog nooit hebt gezien.

Zat Ik Maar In Hoog Catharijne

ZIMIHC is een opvallende naam. Het staat voor Zat Ik Maar In Hoog Catharijne, vernoemd naar de ZIMIHC-band die in de jaren ’80 werd opgericht. Appie Alferink, lid van deze band en oprichter van het theater, merkte destijds een groeiende behoefte op vanuit mede amateurkunstenaars die een plek zochten om te repeteren. In een korte tijd meldden zich heel veel Utrechtse artiesten aan zijn adres. De amateurkunstsector was én is bloeiend. Want wat begon met het pand aan de Bouwstraat, breidde zich uit naar inmiddels twee extra vestigingen in de wijk Overvecht en Zuilen.

Tekst loopt door onder de foto

Kunst voor iedereen

Niet alleen het jubileum staat in het teken van passie. ZIMIHC zet zich al langer dan 30 jaar liefdevol in voor iedereen die kunst wil maken. Dat doet ze omdat ze het belang van kunst hoog in het vaandel staat. Of het nu opa is die basgitaar speelt, of de dochter die haar schoolmusical in een échte theaterzaal mag opvoeren: kunst geeft plezier voor iedereen en is gezond voor hoofd en hart. Kunst beoefenen is goed voor de cohesie in de wijk en voor alle lagen van de samenleving.

Iedereen is welkom om te schitteren op de podia van ZIMIHC, of te genieten van voorstellingen zoals je die nergens anders ziet. Dat is wel een feestje waard! Ben je nog niet bij ZIMIHC geweest? Grijp op 18 maart je kans en beleef zelf hoe aanstekelijk de passie voor de amateurkunst is.

Meer informatie op www.zimihc.nl.

ZIMIHC theater Wittevrouwen, Bouwstraat 55, 3572 SP, Utrecht.