Zo zet je debiteurenfinanciering in voor jouw onderneming

Zou jij graag de liquiditeit van je onderneming verhogen? Of wil je graag opschalen maar zijn daar niet de financiële middelen voor? In beide gevallen kan het slim zijn om voor debiteurenfinanciering te gaan.

Een financiering aangaan betekent doorgaans dat je een lening afsluit, maar in dit geval werkt het ietsje anders. Debiteurenfinanciering heeft namelijk betrekking op een vorm van financiering op basis van de facturen die jij naar je klanten stuurt. Het is dus in feite geld dat je reeds verdiend hebt, maar dan zonder dat je hoeft te wachten tot de klant de factuur heeft voldaan. Dit wordt ook wel factoring genoemd. Aan factoring zitten ontzettend veel voordelen, of je nu een kleine of een grote onderneming hebt. Wil je er meer over weten? Lees dan snel verder!

Bij factoring krijg je direct betaald

Het allergrootste voordeel aan debiteurenfinanciering is natuurlijk dat je bij elke factuur die je verstuurt direct betaald krijgt. Het geld staat vaak al de volgende dag op je rekening, hoe hoog het te betalen bedrag ook is. Dit is super goed voor je liquiditeit, want het resulteert in een super steady cashflow. Elke euro die je verdient hebt staat meteen op je rekening, waardoor je heel gemakkelijk investeringen kunt doen en op kunt schalen. Daardoor kan jouw onderneming veel sneller groeien, want je hoeft nooit te wachten tot klanten hun betalingen hebben voldaan.

Hoe werkt factoring?

Bij factoringbedrijf The Blue Factor werken ze al jarenlang met vele ondernemers samen door hen een debiteurenfinanciering te verstrekken, en kunnen ze je precies vertellen hoe factoring werkt. Het is in feite heel simpel. Jij verstuurt de facturen die je normaal gesproken naar klanten zou sturen naar het factoringbedrijf (in dit geval The Blue Factor), en zij maken het bedrag min de kosten voor factoring direct aan je over. Het bedrag dat je voor factoring betaalt is doorgaans een vast bedrag, dat wordt bepaald aan de hand van diverse factoren. Hoe hoog is bijvoorbeeld het bedrag dat het factoringbedrijf moet voorschieten? En hoe lang wil je de klant de tijd geven om te betalen? Ook speelt vaak mee hoeveel risico het factoringbedrijf neemt, want als de klant uiteindelijk nooit betaalt is dat hun probleem, en niet het jouwe.

De voordelen van factoring

Los van het feit dat het geld direct op je rekening staat zitten er nog meer voordelen verbonden aan deze vorm van debiteurenfinanciering. Je hoeft namelijk nooit meer de klant te verzoeken de factuur te voldoen, zelfs als de betalingstermijn reeds is verstreken. Dit is heel goed voor de klantrelatie, want op deze manier kun je je focussen op het leveren van je product of dienst, zonder druk uit te oefenen over een betaling. Daarnaast onderneemt het ook een stuk relaxter als je zeker weet dat je betaald krijgt. Je neemt dan immers makkelijker risico’s en koopt zonder aarzeling grondstoffen of materialen in om een besteld product te kunnen maken. Kortom, factoring geeft je veel zekerheid, en dat terwijl het lang niet zo duur is als je zou denken!