Zoek jij een bijzonder woonhuis? Dit super lichte woonhuis met een groot dakterras staat nu te koop!

Acht jaar geleden kwamen Linda & Lennart in deze ruime hoekwoning aan de Montfoortlaan 36 te wonen. Wat hen zo aantrok aan dit huis? De hoeveelheid ramen. Zodra je de woonkamer binnenloopt valt het direct op: het licht!

Doordat de woonkamer, eethoek en keuken hoger liggen dan bij de meeste huizen komt er veel meer licht naar binnen. De ramen in verschillende hoeken geplaatst, waardoor er op ieder moment van de dag natuurlijk licht in huis valt. En natuurlijk sprak het dakterras haar aan. Dit is toch wel uniek! Het dakterras is ca. 25 m2. Het terras is echt het verlengde van je woonkamer, je kunt hier heerlijk genieten van de middag- en avondzon.

Kom maar op met die Vitamine D! Het dakterras ligt hoger dan een normale tuin, hierdoor pak je veel meer zon mee. En doordat de keuken ook op deze verdieping te vinden is, hoef je ‘s zomers niet met jouw huisgemaakte maaltijd de trap op en af te lopen om lekker in het zonnetje te kunnen eten.

Tekst gaat verder na afbeelding.

De woning heeft een woonkamer van bijna 9 meter lang! Het breedste stuk van de woonkamer is ook nog eens bijna 6 meter breed. Waar vind je dat in Utrecht? Gemiddeld zijn de woonkamers tussen de 3,5 en 4,5 meter breed. Dit maakt de woning heel aantrekkelijk. And last but not least, de woning is gebouwd in 2001. Dat betekend dat de woning goed geisoleerd is. Met de oplopende energieprijzen is dat fijn! Een goed geïsoleerde woning betekent minder stoken!

Tekst gaat verder na afbeelding.

Een hippe stoere stadswijk

Hoograven is een populaire en kindvriendelijke wijk. Oude huizen worden afgewisseld met jongere woningen, waardoor het een dorps karakter krijgt. Vroeger was er langs de Vaartsche Rijn veel bedrijvigheid door alle fabrieken en werden er verschillende ambachten uitgevoerd. Je ziet vanaf de Neerlandiakade tot aan Ledig Erg nog enkele monumentale panden die de sfeer van vroeger weergeven. Stoer en stedelijk aan het water met alle voorzieningen binnen handbereik.

Tekst gaat verder na afbeelding.

Steeds meer mensen ontdekken Hoograven als een fijne woonwijk. Je bent zo in het centrum van Utrecht, maar zit ook dicht bij alle uitvalswegen en station Vaartsche Rijn. de wijk zelf heb je ook een heel tof restaurant: Bar & Bistro Op Zuid. Dit zal je nieuwe favoriete restaurant worden!

Hier zit je namelijk heerlijk aan het water in het zonnetje. En in de zomer zwemmen er zelfs mensen. Je vindt hier om de hoek een grote kringloopwinkel. Hoe handig en duurzaam is dat? Fiets je door, dan kom je bij het hippe Rotsoord. Toffe restaurants in industriële gebouwen, ongedwongen, fine dining en niet te vergeten een Rooftopbar. Alles wat je kunt wensen. Het voelt bijna werelds aan, een beetje zoals het Meatpacking district in Kopenhagen.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Zoek jij een super licht huis in een wijk die alles van dorp tot stad te bieden heeft? Bekijk ons aanbod.