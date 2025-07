Zomertips: dit is er deze zomer in Utrecht te doen

De zomervakantie staat voor de deur en dat betekent: volop zonnige uittips! DUIC heeft de leukste activiteiten en evenementen voor de zomerperiode in Utrecht op een rij gezet.

Deze zomer langer genieten bij het Rietveld Schröderhuis

Lekker weer en lange zomerdagen: tijd om even uit te zoomen en je te laten inspireren. Het Rietveld Schröderhuis is elke vrijdagavond geopend tot 9 uur, zodat je ook in de avondzon van dit bijzondere Werelderfgoed kunt genieten.

Wil je nog meer van de Utrechtse meubelmaker en architect ontdekken? Bezoek ook de themazaal ‘Ruimte voor Rietveld’ in het Centraal Museum. Plan je bezoek en laat je inspireren deze zomer!

Datum: tot en met de laatste vrijdag van augustus t/m 29 augustus

Prijs: Rietveld Schröderhuis – online tickets

Adres: Prins Hendriklaan 50, Utrecht

Website: www.rietveldschroderhuis.nl

Ontsnap deze zomer aan het gewone, ontdek het onbekende

Op zoek naar iets écht bijzonders deze zomer? Ontsnap aan de hitte of regen en stap Doloris Anoma Maze binnen: een surrealistisch kunstdoolhof in Utrecht. Kruip, klim en dwaal door tientallen kamers vol kunst. Zonder afleiding, zonder schermen, alleen jij en het onbekende. Je gaat alleen naar binnen, maar komt eruit met een verhaal om te delen. Ben je klaar om de sprong in het onbekende te wagen? Boek je tijdslot via doloris.nl

Datum: Iedere dag geopend

Adres: 2e Daalsedijk 6, 3551 EJ Utrecht

Website: www.doloris.nl/anoma-maze

Het grootste geheim van Utrecht, Paleis Lofen

Verborgen tussen het Domplein en de Vismarkt liggen de resten van een keizerlijk paleis waar geschiedenis werd geschreven, want Utrecht werd niet zomaar een stad…

Ontdek het verhaal dat in Paleis Lofen tot leven komt. Ga op een Tijdreis naar 2 juni 1122 en beleef het moment waarop Utrecht stadsrechten krijgt alsof je er zelf bij bent.

Datum: Iedere dag

Prijs: Volwassen: 12,50 euro, kind/student 10 euro

Website: www.paleislofen.nl

Zomertip: bite en bubbels cadeau!

Deze zomer (juli-augustus) trakteren we je bij je reservering op een feestelijk glas Crémant en een bite naar keuze. Geen feest zonder bubbels (ook alcohol vrij). Word jij helemaal blij van culinaire gerechten en mooie wijnen? Kom genieten van verfijnde gerechten en een feestelijk begin van je avond In Florent. Onder de schaduw van de Dom, 10 loop minuten van Utrecht CS en 15 minuten van het Beatrix Theater. Reserveer de deal.

Adres: Visschersplein 75, Utrecht. Tel 030 233 3008

Website: www.restaurant-florent.nl

Elke dag genieten bij Camping Ganspoort

Camping Ganspoort is de hele zomer open voor ontbijt, lunch, diner, koffie of een borrel. Geniet op ons heerlijke terras aan het water van zonnige dagen en gezellige avonden. Elke maandag is het spelletjesavond in samenwerking met Subcultures. Test uw kennis tijdens onze pubquiz van Upbeatles: elke tweede én laatste dinsdag van de maand. Kom langs voor de gezelligste zomer van Utrecht – op het terras, aan het water, bij Camping Ganspoort!

Datum: Hele zomer!

Adres: Helling 87 in Utrecht

Website: www.ganspoort.nl

HE:LEEN Festival neemt je mee op culturele ontdekkingsreis

Op 13 september transformeert de Utrechtse wijk Rotsoord tot een festivalterrein. Tijdens HE:LEEN Expeditie Rotsoord ontdek je cultureel talent in alle hoeken en kieren van de historische wijk. Naast enorm veel muzikale ontdekkingen, zijn er workshops, theater en is er veel te beleven voor de jongste festivalbezoekers. In de avond gaat HE:LEEN+ van start, met vijf muziekbeloftes die volgende jaren grotere festivalweides gaan veroveren.

Datum: 13/09/2025

Prijs: Overdag gratis, HE:LEEN+ 20,- + 2,20 servicekosten.

Adres: Rotsoord, Utrecht. Als je een GPS-pin nodig hebt, dan graag bij LE:EN.

Website: www.heleenfestival.nl

Trakteer jezelf op de beroemde Fiorentina-steak

Zin in een écht bourgondische avond uit in het hart van Utrecht? Trakteer jezelf op onze iconische Fiorentina steak voor twee, een premium Côte de Boeuf om samen van te genieten.

Profiteer van de DUIC zomerdeal

Kies je voor onze beroemde Fiorentina steak? Dan krijg je bij twee voorgerechten naar keuze (m.u.v. oesters) het goedkoopste of een gelijkwaardig voorgerecht cadeau.

*Alleen geldig op dinsdag en woensdag in juli en augustus.

*Ook tijdens de lunch

Locatie: Restaurant Het Zuiden Fish & Wine | Beef & Beer

Adres: Mariastraat 4, Utrecht, 030 232 5848

Website: www.restaurant-hetzuiden.nl

Een Hemelse Avond op Aarde

Sonnenborgh presents: Down to Earth is back! Op 19 juli, 2 & 30 augustus verandert Sonnenborgh in een zinderende science soirée. Denk: een prachtige museumtuin, livemuziek, straattheater, cocktails, sterrenkijken en adembenemende (theater)colleges over oceaangeheimen of aardherinneringen. Chill in de tuin, reis door het planetarium en ontdek de nieuwe immersieve expo Op Aarde. Kunst, wetenschap en vibes onder de sterren. Dit wil je niet missen! Liever een rustigere avond? 30 augustus is de prikkelarme editie.

Datum: 19 juli, 2 augustus, 30 augustus

Prijs: 32,50

Adres: Zonnenburg 2, Utrecht

Website: www.sonnenborgh.nl/down-to-earth

Zin in een zomers uitje in eigen stad?

Een oase van rust, midden in het groen en een beleving voor jong én oud. Kom genieten op het zonnige terras van Stadsjochies! Of je nu zin hebt in een diner met een rondleiding, een lunch of een borrel: het kan allemaal.

Je ziet hier groeien wat je straks op je bord terugvindt. Een unieke ervaring, ook voor kinderen. Laat ze spelen in de kleine speeltuin, begroet samen de varkentjes, en proef wat we bedoelen met: ‘De smaak van echt’.

Nieuw: early dinner op zondag! Naast lunch van donderdag t/m zondag kun je nu ook op zondag vroeg komen dineren. Geniet in alle rust van een heerlijke maaltijd in de avondzon, midden in het groen.

Datum: Het hele jaar door

Adres: Rijndijk 12, Utrecht

Website: www.stadsjochies.nl

Beleef het mysterie van The Queen

Zin in een uitdaging deze zomer? Beleef de ijzersterk beoordeelde escape room The Queen midden in Utrecht. Puzzels, spanning en verhaal komen hier perfect samen. De escape room is gemaakt door het team van Subcultures, bekend van de unieke spellenwinkel aan de Oudegracht.

Prijs: Voor 2-8 spelers – 100 tot 140 euro

Adres: Oudegracht 183, 3511NE Utrecht

Website: www.escaperoom.subcultures.nl

3 Gangen Genieten bij De Blend voor €25,-

Ontdek het 3-gangenmenu van Bar Brasserie De Blend voor slechts €25,-. Kies je favoriete voor-, hoofd- en nagerecht. Ideaal voor een gezellige avond met vrienden of familie op het ruime omheinde terras, naast de Douwe Egberts koffiebranderij. Kinderen spelen veilig terwijl jij ontspannen geniet.

Datum: De actie van 3-gangendiner loopt de hele zomer door!

Prijs: 25 euro voor een 3-gangendiner – voor sommige hoofdgerechten geldt een kleine meerprijs.

Adres: Vleutensevaart 100, 3532 AD Utrecht

Website: www.www.deblend.nl/proef-de-blend-in-drie-gangen/

Onderzoek de onderwaterwereld in de Oude Hortus

Ontdek deze zomervakantie de onderwaterwereld van kikkervisjes, posthoornslakken en bootsmannetjes in de vijver van de Oude Hortus! Wat eten ze, hoe ademen ze en hoe oud worden ze? Vang deze fascinerende waterdieren met een schepnet en leer kijken en denken als een bioloog, Deze activiteit is onderdeel van het zomervakantieprogramma van het UMU. Er is nog veel meer te doen voor nieuwsgierige onderzoekers, bekijk alle activiteiten op de website!

Datum: 19 juli – 31 augustus, elke dinsdag, donderdag en zaterdag doorlopend tussen 13.30 en 16.00 uur

Prijs: Museumticket (verschillende prijzen), geen extra kosten voor activiteit

Adres: Universiteitsmuseum Utrecht (UMU), Lange Nieuwstraat 106, 3512 PN Utrecht

Website: www.umu.nl/agenda/zomervakantie-in-het-umu/