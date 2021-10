Zonnepark Houten voorbeeld voor ontwikkeling duurzame energie Utrecht

Het zonnepark van Statkraft in Houten is een goed voorbeeld voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie in Utrecht. Dat zegt de Gedeputeerde Energietransitie en Klimaat van de provincie Utrecht. Tijdens de Nationale Klimaatweek 2021 kijken overheden naar de mogelijkheden om het opwekken van duurzame energie verder te ontwikkelen binnen hun eigen regio.

Zonnepark ‘Oostrumsdijkje’ in Houten waar duurzame zonne-energie wordt opgewekt is 16 hectare groot. Dat is ongeveer de afmeting van 25 voetbalvelden. Dit park gaat jaarlijks zorgen voor 15.200 megawattuur aan zonne-energie. In de gemeente Utrecht is dat, gemiddeld genomen, genoeg voor ruim 4.300 huishoudens.

Voorbeeld

Staten- en commissieleden van de provincie Utrecht waren op woensdag 27 oktober op bezoek bij de zonneweide in Houten. Hier hebben ze gezien hoe Statkraft het park heeft aangelegd. Pieter Mels, hoofd van project management Nederland en Valérie van Hagen, team lead innovatieve energie, gaven een informatieve rondleiding over zowel de ontwikkeling als bouw van een zonnepark. De statenleden konden zien en ervaren wat duurzame opwek is en vragen hierover stellen.

Gedeputeerde Energietransitie Huib van Essen (GroenLinks) van de provincie Utrecht zegt daarover: “Dit zonnepark van 16 ha past goed in de plannen van de Regionale Energiestrategieën. Ik vind het belangrijk om samen met Statenleden en andere betrokkenen in de praktijk te kijken hoe zo’n zonnepark eruit ziet. En te horen hoe rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld de biodiversiteit van de bodem. Goed ook om te horen hoe er afspraken zijn gemaakt met omwonenden – veelal landeigenaren. Want dat is natuurlijk belangrijk: dat de realisatie van dit soort parken in goede harmonie met de omgeving gebeurt.”

800 hectare

De provincie Utrecht omvat drie verschillende regio’s – Foodvalley, Amersfoort en U16 – die allemaal hun eigen Regionale Energiestrategie hebben opgesteld in het kader van het Klimaatakkoord. Regio U16 – waar de gemeente Houten deel van uitmaakt – presenteerde in juni van dit jaar de definitieve energiestrategie. Daarin staat dat de regio in 2030 maar liefst 800 hectare zonneparken nodig heeft om aan de doelstellingen te voldoen. Daar is zonnepark Oostrumsdijkje onderdeel van.

Ook zullen 26 grote windmolens en ten minste 300 hectare zonnepanelen op daken moeten helpen om de energieregio te voorzien van voldoende duurzame energie.

Klimaatweek

De Nationale Klimaatweek gaat van start op 28 oktober en duurt tot 5 november. In deze week delen het Rijk, de provincies, gemeenten, bedrijven en burgers met elkaar wat zij doen om meer klimaatbewust te leven. Er moet nog veel gebeuren voor het behalen van de CO2-doelen. De Nationale Klimaatweek moet mensen inspireren om bewuster om te gaan met het klimaat.