Spellenspektakel Utrecht – Dit jaar nog groter

Het Spellenspektakel is hét evenement voor bordspelliefhebbers van elke leeftijd. Speel de nieuwste spellen op de grootste spellenbeurs van Nederland, op 6 en 7 november in de Jaarbeurs Utrecht!

Het Spellenspektakel is terug

Na twee jaar is het Spellenspektakel terug, en hoe! Met twee keer zoveel speelruimte, verschillende toernooien waaronder het EK Escape Room The Game, honderden speeltafels waar je de nieuwste bordspellen kunt uitproberen en winkels waar je ze direct kunt kopen, is het Spellenspektakel dé plek voor bordspelliefhebbers. Jong en oud kan zich laten inspireren om de, vooral dit jaar extra vaak gebruikte, spellenkast aan te vullen.

Zelf spelen

Ga de strijd aan in spannende spelcompetities, zoals het Europees kampioenschap Escape Room The Game; welk team lost als eerste alle puzzels en raadsels op en weet te ontsnappen uit de Escape Room? Ook kun je meedoen aan het NK Oriflamme, het NK Rifugio, NK Paco Ŝako, wat ‘Vrede Schaak’ betekent, en Menhirs Toernooi.

Ben je niet zo bedreven in competities maar ben je wel benieuwd naar nieuwe spellen? Neem dan plaats aan een van de speeltafels om een spel te proberen. Het lezen van de spelregels is niet nodig, de aanwezige professionals helpen je gelijk op weg en voorzien je van slimme tips. Zo kun je alle ins en outs leren van onder andere 20 Second Showdown, 21 Days, Ankh: Gods of Egypt, Clever en Zombi Kidz.

Gratis kinderopvang op het Kinderplein

Kinderen vanaf vier jaar kunnen onbeperkt op het Kinderplein blijven spelen, terwijl je zelf over de beurs loopt. Onder toezicht van professionele pedagogisch medewerkers kunnen de kinderen naar hartenlust spelen.

Op het Kinderplein vind je allerlei leuke activiteiten, zodat de kinderen de hele dag kunnen spelen. Verschillende uitgevers nemen kinderspellen mee, zo kunnen kinderen aan de slag met spellen van Ravensburger, SmartGames, Koninklijke Jumbo, Goliath en Tactic.

Daarnaast kunnen kinderen hun eigen speelgoed ontwerpen en lekker knutselen met de materialen die aanwezig zijn, en de vele bouwtafels.

Tickets

Datum:

06 en 07 november 2021

Locatie:

Jaarbeurs Utrecht

Prijs voorverkoop:

Dagkaart €14,00

Kind (4 t/m 12 jaar) €4,00

Gezin (2 volwassenen en 3 kinderen) €28,00

Passepartout voor 2 dagen €24

Kind (4 t/m 12 jaar) €7,00

Kijk voor meer informatie over Spellenspektakel op de website.