4x alternatieve manieren om nieuw personeel te werven

Het is tegenwoordig erg lastig om goed personeel binnen te halen. Het kost jou of de HR-afdeling waarschijnlijk erg veel moeite om de juiste mensen te selecteren. Daarnaast moeten de potentiële werknemers er ook van overtuigd worden dat jouw bedrijf echt hun allerbeste optie is. Als de normale wervingsprocedure niet (meer) effectief genoeg is, kun je ook gaan kijken naar andere opties. Wil jij graag inspiratie op doen om personeel te werven? Lees dan vooral verder.

Maak gebruik van social media

Bijna iedereen is wel actief op een social mediakanaal. Juist daarom liggen er kansen voor het grijpen op het gebied van social media. Er zijn natuurlijk erg veel platformen. Denk bijvoorbeeld aan: Instagram, Facebook, YouTube en TikTok. Als je gaat werven via social mediakanalen, is het wel slim dat je eerst onderzoekt waar jouw doelgroep zich bevindt. Je kunt heel enthousiast gaan adverteren op YouTube, maar op het moment dat potentiële werknemers voornamelijk op Facebook zitten, heeft dat niet zo veel zin. Juist omdat je gebruik maakt van social media, speel je veel meer opties open als het gaat om vacatures. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een filmpje te maken in plaats van een standaard tekst. Filmpjes blijken het erg goed te doen bij millennials, dus dit kan een goed idee zijn als je hen probeert te bereiken.

Ga op banenmarkten staan

Een banenmarkt is een alternatieve manier om aan nieuw personeel te komen. Dit is een plek waar bedrijven de kans krijgen om te laten zien wat zij te bieden hebben. Bij veel banenmarkten ligt de focus op studenten of op mensen die net zijn afgestudeerd. Er staan natuurlijk erg veel bedrijven op zo’n banenmarkt. Daarom is het van belang dat jij de aandacht weet te trekken van de jonge talenten die daar rondlopen. Je kunt dit op heel veel manieren doen: organiseer speeddates met de teamleads, zorg voor een leuke workshop en zorg dat er wat weggevertjes liggen. Een sleutelhanger met logo is een erg leuk voorbeeld van een cadeautje wat je gratis kunt meegeven.

Organiseer een sollicitatiefeest

Wanneer je echt ten einde raad bent, kun je er ook voor kiezen om een vrije inloop-sollicitatie te organiseren. Dit klinkt misschien een beetje bijzonder, maar dit is een goede manier om mensen op een laagdrempelige manier aan te trekken. Zo kan iedereen die mogelijk geïnteresseerd is langskomen. Als je zoiets organiseert is het natuurlijk wel belangrijk dat je de interesse van de doelgroep wekt. Je wil immers dat er potentiële nieuwe medewerkers op afkomen. Maak het daarom gezellig en lekker feestelijk! Je moet wel duidelijk communiceren dat het een sollicitatie-evenement is, maar je kunt er gerust een feestelijke draai aan geven. Zorg dat de locatie én het personeel er feestelijk uitzien. Promoot het feest ook voldoende!

Zet je persoonlijke netwerk in

Onze laatste tip is om je persoonlijke netwerk in te zetten. Je kunt kijken in je eigen netwerk: misschien is er nog wel iemand die op zoek is naar een baan. Je kunt er ook voor kiezen om deze vraag bij je medewerkers, collega’s, zakenpartners, vrienden en familie neer te leggen. Het kan leuk zijn om mensen een kleinigheidje mee te geven op het moment dat ze jou een goede connectie bieden. Denk bijvoorbeeld aan een goodiebag of een bedrukte thermosbeker van Maxilia. Op het moment dat de connectie ook echt een nieuwe medewerker wordt, kun je de persoon die de connectie heeft gelegd ook belonen met geld.