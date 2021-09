Alles weten over regenwaterafvang in jouw tuin (of op je dak)?

Kom dan op zaterdag 9 oktober naar tuincentrum Steck in Overvecht. Die dag kun je terecht voor alles over (regen)wateropvang rond je huis en het aanleggen van een daktuin. De themadag wordt georganiseerd in samenwerking met WaterLeider en de Dakdokters, en is onderdeel van de Steck Klimaatestafette.



Door klimaatverandering hebben we steeds vaker te maken met heftige regenbuien. Vaak valt er dan zo veel water uit de lucht dat de riolering het niet meer kan verwerken. Water blijft op straat staan en in het slechtste geval loopt het de huizen in. In Utrecht is 60% van de grond in eigendom van particulieren en bedrijven. Steck roept iedereen op mee te helpen aan het beter opvangen van regenwater en organiseert daarom een Klimaatestafettedag over wateropvang en daktuinen.





Zaterdag 9 oktober

De Klimaatestafette bestaat dit jaar uit twee dagen: op zaterdag 25 september stond de geveltuin centraal, over het stimuleren van biodiversiteit in je eigen voortuintje. Op zaterdag 9 oktober staat ons hemelwater centraal. Tussen 11.00 uur en 15.00 uur kun je terecht voor persoonlijk advies over wateropvang of de aanleg van een daktuin. Of je sluit aan bij een van de workshops of lezingen van WaterLeider of de Dakdokters. Aanmelden is niet nodig, je kunt gewoon binnenlopen. De entree is gratis.



Waterproof tuin

Tijs van Ruth van WaterLeider helpt bedrijven en particulieren met slimme oplossingen voor het afvangen van regenwater. Hij is aanwezig op de Klimaatestafettedag en geeft vast wat tips over wat je thuis kunt doen om je tuin waterproof te maken: