Begin nog na de zomer met een opleiding aan School voor Fotografie

UTRECHT – Heb je altijd al met veel plezier gefotografeerd, maar merk je dat je graag meer uit je fotografie wilt halen? Dan is een opleiding bij de School voor Fotografie in Utrecht misschien wel wat voor jou. “Ik heb veel geleerd, onder andere kritisch kijken naar de kwaliteit van mijn eigen foto’s”, vertelt oud-student John Arkes. “Daardoor zijn mijn vaardigheden als fotograaf enorm gegroeid.”

John volgde in 2020 de fotografieopleiding. “Door de grote variatie in opdrachten werd ik voortdurend geïnspireerd. Ik heb daardoor foto’s gemaakt, waarvan ik nooit had gedacht dat ik ze zou kunnen maken.” Volgens hem komt dat ook door de begeleiding, die hij als erg prettig heeft ervaren. “De docenten zijn erg benaderbaar. Ze helpen enorm. En dat we een eigen mentor hadden heeft mij ook erg geholpen in het zekerder voelen.”

Na de zomervakantie starten bij de Utrechtse vestiging weer verschillende opleidingen voor zowel beginners die thuis willen raken in de fotografie als voor gevorderden die van fotografie hun beroep willen maken of die hun fotografie meer verdieping willen geven.

Het lesprogramma is heel divers voor zowel de kortdurende basisopleiding als voor de vakopleiding van een jaar. In een jaar leren deelnemers aan de vakopleiding de verschillende onderdelen van de fotografie. Van werken in de studio voor reclame- en portretfotografie tot flitsen op locatie en bedrijfs- en journalistieke reportages.

Studenten hebben om de week een dag les. “En in de andere week ben je ongeveer een dag zoet met foto-opdrachten”, vertelt directeur en eigenaar Saskia te Koppele. Oud-student Chris Kunst heeft goede ervaringen met het traject. “De wijze waarop les werd gegeven, de persoonlijke aandacht en het meedenken in de ontwikkeling die je graag wilt doormaken, vond ik erg positief en geweldig.” Dat blijkt ook uit het verhaal van Lilly Stok, die de basisopleiding en daarna de fotografieopleiding volgde. “Ik voelde mij zowel technisch als creatief uitgedaagd, wat zich uitte in het kunnen creëren van beelden die ik in mijn hoofd had.”

De fotografieopleiding van een jaar is bedoeld voor mensen bij wie de liefde voor fotografie zo groot is dat ze er wel hun vak van willen maken. De basisopleiding fotografie is daarvoor het opstapje. Deze zesdaagse opleiding kan ook de aanzet zijn voor de nieuwe opleiding P R I S M A . “Dat staat voor Professioneel, Recreatief, Inspirerend, Spiritueel, Motiverend en met Aandacht fotograferen.” In deze opleiding heb je één lesdag in de drie weken gedurende iets meer dan een jaar en leer je fotograferen als een prof, zonder dat je de ambitie hebt om van fotografie je broodwinning te maken. “Voor mensen dus die blij worden van fotografie en die letterlijk zoeken naar een lichtere invulling van hun leven, maar voor wie fotografie ook een manier is om visuele verhalen te vertellen en meer over zichzelf te ontdekken.”

