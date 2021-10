Bijzondere voorstellingen op unieke locaties

Na het succes van ‘Laura Exterieur’ presenteert Stadsschouwburg Utrecht nu samen het Rotterdamse gezelschap WAT WE DOEN vanaf 19 oktober de theatervoorstelling ‘Mollen’ op station Utrecht Centraal. Ook SPRING in Autumn, een coproductie met SPRING, vindt behalve in de schouwburg plaats op diverse locaties in de stad van 27 tot en met 31 oktober.

Meeslepend theater op het station

Utrecht Centraal verandert twaalf dagen lang in een theater. Omringd door nietsvermoedende reizigers spelen, zingen en bewegen acteurs in een verhaal over wat nog eigenlijk normaal is. En wat er gebeurt als je de normen over werken, geld verdienen en succesvol zijn niet accepteert? De voorstelling volgt Pjotr die wegloopt van huis en blijft steken op het station wegens gebrek aan geld. Hij ontmoet andere mensen die net als hij buiten de groep vallen. Met hen probeert Pjotr opnieuw uit te vinden wat ‘normaal’ is. Eerder was de voorstelling te zien op station Sloterdijk. Het NRC schreef hierover: ‘Het spannende spel met de omgeving maakt ‘Mollen’ tot een bijzondere theaterervaring.’ ****

Te zien van 19 t/m 31 oktober.

Kaarten zijn te koop via de website van Stadsschouwburg Utrecht.

Bekijk hier de trailer die eerder werd gemaakt op station Sloterdijk.

Grensverleggende internationale dans en theater

SPRING in Autumn, het internationale theater- en dansfestival van SPRING en Stadsschouwburg Utrecht, vindt dit jaar plaats van 27 tot en met 31 oktober in de schouwburg en een aantal andere locaties in de stad. Het programma is dit jaar opgebouwd rond het thema ‘Common Ground’: gemeenschap en saamhorigheid, iets wat we de afgelopen tijd zo hebben gemist! Er is veel om in te halen dus het festival duurt niet drie maar vijf dagen dit jaar. Er staan maar liefst elf verschillende producties op het programma, van nieuwe rituelen geïnspireerd door Marokkaanse, Indonesische en Zuid-Afrikaanse danstradities tot een zes uur durende voorstelling over wat ons verbindt.

Kaarten voor SPRING in Autumn koop je hier.

Bekijk hier de trailer van het festival.