burgerme Utrecht-Noord bestaat 5 jaar 

Rick Boor viert volgende week het 5-jarig bestaan van burgerme Utrecht-Noord. Rick werkte 5 jaar geleden al als bezorger bij burgerme Utrecht-Noord en is nu ondertussen de eigenaar. “Op de dag van de opening reed ik rond met de bestellingen van klanten. Na een aantal weken ben ik gaan werken in de keuken omdat dit mij beter lag. Daar zagen ze dat ik gevoel had voor leiding geven, uiteindelijk heb ik na 2,5 jaar burgerme Utrecht-Noord overgenomen”.

Psst… wie jarig is trakteert, dus profiteer jij van korting! Bestel je tussen 13 tot en met 19 september bij burgerme, dan krijg je 20 procent korting op je hele rekening. Wat je daarvoor moet doen? Simpelweg de actiecode 1621 invoeren op burgerme.nl.

“Voor mij is ervaring een pré om een vestiging te runnen. Omdat ik begonnen ben als bezorger en in de keuken heb gestaan, weet ik wat er op de werkvloer speelt. Daarnaast zorg ik ervoor dat mijn werknemers plezier hebben in hun werk, want de sfeer die wij in de zaak hebben is de sfeer die word overgebracht bij de klant”.

Rick ziet de toekomst rooskleurig tegemoet, “Mijn ideale plaatje zou zijn dat ik meerdere vestiging in Utrecht heb om zo elke klant binnen een half uur van de lekkerste burgers te voorzien”. Rick heeft nog genoeg ambitie en hopelijk horen we snel meer van hem.

Omdat burgerme Utrecht-Noord deze week 5 jaar bestaat trakteren zij met een super leuke actie! Heel deze week krijg je 20% korting op je gehele rekening. Bestel dus vanavond nog jouw favoriete burger! Zo werkt het:

– Ga naar burgerme.nl

– Vul jouw bezorgadres in

– Gebruik de actiecode: 1621

Zodra je bestelt hebt op burgerme.nl wordt jouw bestelling binnen 45 minuten geleverd. Er wordt gebruik gemaakt van speciale inductie tassen waardoor het eten lekker warm en vers blijft. ‘’Zelfs na 45 minuten smaakt je burger alsof hij net van de grill komt. Naast onze heerlijke burgers kan je ook fingerfoods zoals Chicken Nuggets en Cream Cheese Jalapenos bestellen. Maar ook desserts en salades bezorgen we aan onze klanten.’’

Rick Boor van harte met het 5-jarig bestaan van burgerme Utrecht-Noord! Op naar nog vele jaren burgerme.