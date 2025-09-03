Buschauffeur worden in 12 weken

Veel mensen die overwegen om buschauffeur te worden vragen zich af: “Ben ik daar wel geschikt voor?” Een begrijpelijke twijfel. Het besturen van een groot voertuig voelt voor velen als iets onbekends, en als een grote stap. Maar die stap is vaak minder groot dan gedacht, en hoef je niet alleen te zetten.

Van theorie naar de praktijk

Stel je voor: maandagochtend om half 8 start jouw eerste opleidingsdag. Je eerste stap naar een baan als buschauffeur is gezet en de komende 4 weken richt je je op het leren van alles dat er over het vak te weten valt. Daarna volgt het moment waar veel deelnemers naar uitkijken: voor het eerst achter het stuur. Een spannend moment, want de bus is groot en je zit ineens hoog. Gelukkig sta je er niet alleen voor: je instructeur zit naast je en begeleidt je stap voor stap. Naarmate de weken verstrijken, voel je je steeds zekerder op de weg. En op het moment dat je je rijbewijs D behaal maakt de spanning plaats voor trots: jij hebt je niet alleen de techniek onder de knie, maar ook het vakmanschap.

Jouw eerste dag als chauffeur

Met je rijbewijs D op zak start je eerste werkdag als volwaardig buschauffeur. Om de laatste spanning weg te nemen reist er een mentor met je mee, een ervaren collega die het vak van binnen en buiten kent. Hij of zij laat je de route zien, geeft praktische tips en staat klaar om je te ondersteunen. Wat veel mensen verrast op een eerste werkdag, is hoeveel sociaal contact dit werk biedt. Een groet naar een passagier of een kort praatje bij de halte zijn kleine gebaren die vaak veel betekenen. Je bent namelijk niet alleen iemand die de bus bestuurt, maar ook iemand die mensen ziet, groet en hun dag een beetje vrolijker maakt.

Waarom dit het moment is

Transdev is het enige OV-bedrijf in Nederland met een eigen opleidingsacademie en opzoek naar nieuwe chauffeurs in regio Utrecht. Alles staat klaar voor een zorgeloze omscholing: een betaalde opleiding, vergoeding van je opleidingsuren, examens bij het CBR en natuurlijk ervaren instructeurs om je tijdens dit traject te begeleiden.

De overstap naar een baan als buschauffeur is toegankelijk en snel te maken. De vraag is dus niet óf je geschikt bent voor dit vak, maar of je klaar bent voor werk waarin elke dag echt telt. Eén stap, en je bent onderweg.

Benieuwd naar jouw mogelijkheden? Bekijk hier alle openstaande vacatures in Utrecht.