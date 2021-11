CLEVER°FRANKE zoek een office manager

Voor onze studio in Utrecht zijn wij op zoek naar een enthousiaste en proactieve office manager die ervoor zorgt dat ons specialistisch team optimaal kan presteren, opdrachtgevers prettig ontvangen worden en alle faciliteiten gemanaged worden.

CLEVER°FRANKE is een data design en technologie consultancy die mensen met data en technologie verbindt. Wij zijn een team met passie voor wat we doen, die voortdurend de wereld om ons heen verkent en diezelfde nieuwsgierigheid toepassen op ons werk.

Als office manager speel je een centrale rol in ons team, ben je verantwoordelijk voor het onderhoud en de uitstraling van de studio, organiseer je onze teamlunch en de gezellige teamactiviteiten. Daarnaast ben je het eerste aanspreekpunt voor onze bezoekers en klanten, en bied je administratieve ondersteuning voor onze HR, Recruitment en Finance afdelingen.

Wat je meebrengt

Groot probleemoplossend vermogen;

Proactieve mindset en een can-do mentaliteit;

Het vermogen om veel kleine taken te beheren;

Goede taalvaardigheid in zowel Nederlands als Engels;

Ervaring in een office management of administratieve rol.

Om uit te blinken in deze rol;

Ben je een onafhankelijke manager die verantwoordelijkheid neemt;

Ben je een gedreven organisator, die ervoor zorgt dat alles in en om de studio soepel verloopt;

Ben je een enthousiaste gastvrouw/-heer, die ons team, klanten en gasten zich graag thuis laten voelen in onze studio;

Heb je een sterk oog voor detail en zorg je dat de studio er altijd op zijn best uitziet;

Ben je flexibel; je bent net zo comfortabel met het maken van de koffie of het helpen met de financiële administratie.

Wat CLEVER°FRANKE biedt;

Een vriendelijk, gepassioneerd team

Een marktconform salaris, gebaseerd op je achtergrond en ervaring

Dagelijks een gezonde lunch

Een persoonlijke MacBook en alle randapparatuur die je nodig hebt

Inspirerende teamactiviteiten en borrels

Kijk hier voor meer informatie.