Coach hielp Tamara 20 kilo kwijt te raken: ‘Nooit gedacht zelf een succesverhaal te zijn’

Het begin van 2024 is gemaakt. Een nieuw jaar vol mogelijkheden ligt voor ons. Hét moment om eindelijk eens werk te maken van jouw afslankplannen. Gelukkig ontwikkelden de coaches van Vida Vitaal een speciaal programma waarbij je gegarandeerd kilo’s verliest. Lukt dat niet? Dan krijg je je geld terug. Dát is Project LIJFCHANGER.

Tamara meldde zich deze zomer aan bij Vida Vitaal en viel in een klein half jaar 20 kilo af, 5 kilo meer dan ze van tevoren had gedacht. “Het ging beter dan ik had durven hopen”, zegt Tamara. “Nooit kunnen bedenken dat ik zelf een succesverhaal zou zijn!”

Ze deed de afgelopen jaren al meerdere pogingen om af te vallen, maar boekte daarmee niet het gewenste resultaat. Ze wilde graag goede begeleiding tijdens het afvallen en kwam zo bij Vida Vitaal uit. “Een reset voor mijn lichaam en een coach voor nodige motivatie bleken wat ik wel nodig had.”

Oude gewoontes overboord

Soms had Tamara het ook moeilijk tijdens het programma, maar samen met de coaches kwam ze er doorheen. “Tuurlijk was het lastig in het begin en heb ik struggles gehad, maar het programma van Vida Vitaal gaf me veel rust. Het was duidelijk wat er wel en niet mocht. Dat maakte het makkelijker om alle verleidingen te weerstaan.”

Op de moeilijke momenten had ze contact met één van haar coaches: Stein. Hij is de oprichter van Vida Vitaal en viel zelf jaren geleden maar liefst 40 kilo af. “Stein motiveerde me en zo kwam ik die momenten door.”

Meedenkende coaches

Verder vond ze de producten van Vida Vitaal heel lekker. “Dat er veel verschillende producten zijn, maakte het ook makkelijker.” In overleg met Stein en zijn team kon ze na een tijdje ’s avonds zelfs de maaltijdvervangers inruilen voor een zelfgemaakte maaltijd. “Het was heel fijn dat ik dit kon aangeven en de coaches met me meedachten. Het programma moet wel bij jou passen als persoon.”

Ze dacht van tevoren dat een dieet met maaltijdvervangers misschien lastig te combineren zou zijn met haar dochters, maar niets bleek minder waar. “Ze bleken verassend lekker en eigenlijk heel makkelijk toepasbaar in mijn drukke bestaan.”

Beauty-avond, fotoshoot én kledingbon

Project LIJFCHANGER wordt in twee varianten aangeboden. Een variant waarbij je in 6 maanden minimaal 20 kilo afvalt en een variant waarbij je in 4 maanden 10 kilo afvalt. En Vida Vitaal garandeert je succes. Je krijgt je geld terug als het tóch niet lukt.

Je gaat in die periode intensief aan de slag, samen met een coach die 24 uur per dag bereikbaar is. Je kunt op elk moment van de dag terecht met al je vragen. Zo sta je er nooit alleen voor. Door de kwaliteit van de maaltijdvervangers doe je dat ook nog eens zonder dat je een hongergevoel hebt én krijg je alle voedingsstoffen en vitaminen binnen.

De kroon op het werk is de beauty-avond aan het einde van Project LIJFCHANGER. “Je kleding en haar worden gestyled en bij de dames wordt de make-up verzorgd.” Ook is er een fotoshoot. “En als klap op de vuurpijl krijg je van ons een kledingbon,” vertelt Stein, “want nieuwe kleding zul je zeker nodig hebben!”

