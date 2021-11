Come from away: feelgood-musical die swingt en ontroert

Na grote successen op Broadway en West End komt de musical Come From Away van 25 tot en met 27 november naar Stadsschouwburg Utrecht.

Come From Away vertelt het waargebeurde verhaal over saamhorigheid in onzekere tijden.Toen op 11 september 2001, de dag van de aanslagen, het Amerikaanse luchtruim werd gesloten, landden achtendertig vliegtuigen noodgedwongen in het Canadese stadje Gander. De kleine gemeenschap sloeg de handen ineen om de ruim zevenduizend gestrande reizigers voor meerdere dagen op te vangen. Dat ging niet zonder slag of stoot…

Twaalf acteurs/actrices, zangers/zangeressen doorstaan samen de emoties van angst en wantrouwen die uiteindelijk plaats maken voor hoop, ontroering, humor en liefde. Een feelgood-musical is het resultaat mede dankzij de swingende zevenkoppige band waardoor stilzitten soms onmogelijk is.

Beste musical

Irene Sankoff en David Hein schreven Come from away na een bezoek aan Gander, tien jaar na 9/11. De musical ging in 2015 in première in Seattle en brak alle verkooprecords. Het succes was op Broadway goed voor zeven Tony Award nominaties en werd op West End bekroond met de prijs voor ‘de beste musical’.

Met: Willemijn Verkaik, Ad Knippels, Rosalie de Jong, Wim van den Driessche, Robbert van den Bergh e.v.a.

Kaarten zijn verkrijgbaar via de kassa (030-2302023) of online: www.ssbu.nl