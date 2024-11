Creatief met archiefkasten: upgrade je kantoor!

Een kantoor inrichten is op zich niet heel ingewikkeld. Een kantoor efficiënt inrichten is vaak een ander verhaal. Nadat je de meubels hebt neergezet en een bureau (of meerdere) hebt geplaatst, heb je vaak niet veel ruimte en mogelijkheden meer over. Daarom is het belangrijk om slim te werk te gaan. We verklappen alvast dat je met archiefkasten heel creatief kunt zijn. Meer weten? Lees dan verder voor een aantal tips!

Flexibel en modulair

Een archiefkast op het kantoor plaatsen klinkt simpeler dan het is. Je kunt ze namelijk op verschillende manieren plaatsen; dynamisch bijvoorbeeld. Zo zet je ze niet strak tegen de muur, maar kun je modellen op wieltjes kopen die je kunt verplaatsen. Of kijk eens naar een modulair model. Daarmee hoef je geen enorme archiefkast neer te zetten die vervolgens half leeg blijft. Pas wanneer het aantal documenten en mappen toeneemt, plaats je een extra modulair onderdeel op het bestaande kastdeel. Zo groeit de kast mee met je bedrijf. Je kunt archiefkasten online bestellen – of ga eens langs bij de showroom in Elst. Dan kan je met eigen ogen zien (en voelen) hoe bepaalde kasten flexibel en modulair ingezet kunnen worden.

Open kasten

Archiveren wordt al heel lang gedaan, maar het hoeft niet ouderwets te ogen. Als je een open kast gebruikt om mappen in te bewaren, dan kan je die tegelijkertijd gebruiken als ruimteverdeler. Praktisch en stijlvol, want je maakt op deze manier verschillende zones binnen één ruimte, zonder dat het er rommelig uitziet. Bovendien zorgen open kasten voor meer ruimtelijkheid. Het is functioneel en kan er zelfs voor zorgen dat jullie productiever worden op het kantoor.

Maak slim gebruik van een rusthoek

Het is niet alleen mogelijk om door middel van (open) archiefkasten een ruimte te verdelen in productieve zones. Je kunt ook een rusthoek creëren als je een dichte archiefkast gebruikt om een deel van de ruimte af te zetten. Hiervoor zijn vooral akoestische kasten nuttig. Ze zorgen ervoor dat je niet afgeleid wordt wanneer je even pauze neemt of wilt brainstormen zonder gestoord te worden. Heb jij hier al eens over nagedacht?

Systematisch labelen

Hoe je ook gebruikmaakt van archiefkasten, het is belangrijk om ze inhoudelijk te ordenen. Daardoor weet je wat waar staat. Je kunt dit doen door systematisch te labelen. Zet de documenten bijvoorbeeld op alfabetische volgorde waarbij je klantnamen of projectnamen gebruikt. Label alles vervolgens met een sticker waarop duidelijk staat wat er in de map zit. Het is zelfs mogelijk om fysieke archieven aan digitale bestanden en systemen te koppelen. Welke structuur je ook kiest, kies er één die voor jullie werkt. Zo bespaar je tijd, creëer je rust en ontstaat er minder snel chaos in jullie fijne werkomgeving.