Denk mee over nieuwe warmtebedrijven in Utrecht

Wie moet er in Utrecht eigenaar zijn van een warmtebedrijf? Geef ook in 3 minuten uw mening via de online vragenlijst van het Klimaatpanel via DenkMee. Om klimaatverandering tegen te gaan, gaat Nederland aardgasvrij wonen.

Een van de belangrijkste alternatieven van gas is een warmtenet. De gemeente overweegt om mede-eigenaar te worden van een nieuw warmtebedrijf in Utrecht. Met welk doel zou de gemeente dit moeten doen? En wat moeten bewoners hiervan merken? Geef hier uw mening: DenkMee

