Dit droom appartement met groot dakterras & uitzicht op de Dom staat nu te koop!

De stad begint weer te leven. Hoe fijn is het als je dan met een paar minuten lopen weer in het bruisende centrum van Utrecht staat. Wel de rust in huis, maar je staat zo volop in het leven van de stad.

Martine & Menno kochten deze bovenwoning in 2017. Ze woonde destijds aan de Oudegracht in een werfkelder. In deze woning werden ze overweldigd door al het licht. De woning is breed een door de grote raampartijen aan zowel de voor- als achterkant is de woning uitzonderlijk licht. Met heel veel pijn in hun hart gaan ze de woning verlaten en beginnen aan de volgende fase in hun leven.

Dakterras

Tijdens de bezichtiging was het heerlijk zonnig. Menno ging zitten in het zonnetje, keek op de Dom en was direct verkocht. Dat is toch wel het ultieme Utrecht gevoel. Avonden borrelen met uitzicht op onze domtoren.

Het appartement

Dit appartement heeft alles wat je wenst. Een grote luxe open keuken met een aansluitende brede woonkamer. Openslaande deuren vanaf de keuken naar het balkon. Een balkon waarbij je uitkijkt over de tuinen van alle buren. Een mooi groen en rustig geheel. Drie goede slaapkamers, een grote badkamer en last but not least een groot dakterras over de gehele breedte van de woning. En heb je het glas in de deur als gezien? Hoe tof is dat?

Vogelenbuurt

De Vogelenbuurt is een van de fijnste buurten van Utrecht. Je loopt met een paar minuten het oude stadscentrum in. Met nog geen minuut lopen sta je op de Singel. Maar ook in de wijk vind je alles. Als je niet op je dakterras zit kun je aan de rand van het sluisje heerlijk bootjes kijken. Om de hoek heb je de biologische slager, een biologische supermarkt en een hele grote vernieuwde Jumbo met Hema assortiment. De andere hoek om kom je bij het Willem van Noortplein. Hier heb je toffe restaurants zoals het Badhuis, Café Willem en Tijm.

Guusjes, Juuls Hummus, Sis Bakery, Møs en the Rocking Chair mogen ook zeker niet ontbreken op je lijstje. Hele fijne tentjes voor koffie, ontbijt & lunch.

Zin in een bootcamp of een avondwandeling? Dan ben je met een paar minuten in het Griftpark.

Hier wil je toch wonen? Bekijk ons aanbod.